Донбас та Південь України з виходом до невизнаного Придністров'я: у Росії знову змінили плани на війну

Про це заявив заступник командувача військами Центрального військового округу Рустам Міннекаєв.

агентство ТАСС у Telegram.



За його словами, контроль над Донбасом дасть можливість створити сухопутний коридор до окупованого Криму.



"Контроль над півднем України дасть ЗС РФ ще один вихід до Придністров'я", - додав Міннекаєв.



Він додав, що нібито "спецоперація" має дійти до логічного завершення.



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