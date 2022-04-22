Донбас та Південь України з виходом до невизнаного Придністров'я: у Росії знову змінили плани на війну
Росія планує встановити повний контроль над Донбасом і Південною Україною
Про це заявив заступник командувача військами Центрального військового округу Рустам Міннекаєв.
агентство ТАСС у Telegram.
За його словами, контроль над Донбасом дасть можливість створити сухопутний коридор до окупованого Криму.
"Контроль над півднем України дасть ЗС РФ ще один вихід до Придністров'я", - додав Міннекаєв.
Він додав, що нібито "спецоперація" має дійти до логічного завершення.
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