"Не бачимо великої загрози": Зеленський заявив, що у невизнаному Придністров'ї може бути до 15 тис. війська

Про це він заявив у інтерв'ю італійському каналу Rai 1.

За його словами, з невизнаного Придністров'я можливий наступ на Україну, оскільки 100% військових там контролює Росія.

"Ми розуміємо, що може бути угруповання до 15 тисяч, але воно не дуже готове. Оскільки у них немає кордону з Російською Федерацією, вони можуть отримати підкріплення тільки з неба. Ця частина угруповання, якщо вона піде, ми їх не дуже боїмося. Тому що з 15 тисяч вміють воювати до 3 тисяч осіб. Це може бути викликом, але ми не бачимо там дуже великої загрози", - зазначив Зеленський.

Очільниця Національної розвідки США Авріл Хейнс заявила, що президент Росії Володимир Путін вирішив почати війну на території окупованого Придністров'я в Молдові