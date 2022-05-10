Путін прийняв рішення почати війну на території Молдови, - очільниця розвідки США
Очільниця Національної розвідки США Авріл Хейнс заявила, що президент Росії Володимир Путін вирішив почати війну на території окупованого Придністров'я в Молдові
Про це вона під час виступу у Сенаті, передає AFP.
"Путін вирішив поширити бойові дії на територію контрольованого Росією Придністров’я", - заявила вона.
За даними розвідки, Росія готується до довгої війни в регіоні, щоб країни Заходу "втратили рішучість" у протидії агресії.
"Путін може ввести воєнний стан в Росії для того, аби мобілізувати сили у протистоянні проти України", - зазначила Хейнс.
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