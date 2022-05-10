Путін прийняв рішення почати війну на території Молдови, - очільниця розвідки США

Про це вона під час виступу у Сенаті, передає AFP.

"Путін вирішив поширити бойові дії на територію контрольованого Росією Придністров’я", - заявила вона.

За даними розвідки, Росія готується до довгої війни в регіоні, щоб країни Заходу "втратили рішучість" у протидії агресії.

"Путін може ввести воєнний стан в Росії для того, аби мобілізувати сили у протистоянні проти України", - зазначила Хейнс.

25 квітня у будівлі "міністерства державної безпеки" в місті Тирасполь у окупованому РФ Придністров'ї пролунали вибухи.

У Молдові відреагували на вибухи в Тирасполі та назвали їх приводом для створення напруженості в Придністровському регіоні.

1 травня видання The Times повідомило, що Росія має плани щодо вторгнення в Молдову.

2 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна продовжить співпрацю з Молдовою і підтримує її територіальну цілісність на тлі загострення у невизнаному Придністров’ї.

7 травня так зване міністерство внутрішніх справ невизнаного Придністров’я заявило про вибухи біля кордону з Україною.

7 травня президентка Молдови Мая Санду запевнила, що державі станом на зараз нічого не загрожує, але влада робить все, щоб не допустити дестабілізації ситуації.