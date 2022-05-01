Росія розробила чіткі плани нападу на Молдову, - The Times
Росія має плани щодо вторгнення в Молдову
Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела в українському військовому керівництві, передає УП.
"Ми вважаємо, що Кремль вже ухвалив рішення щодо нападу на Молдову. До чого призведуть події в Молдові - буде вирішальним для нас. Якщо росіянам вдасться захопити контроль над країною, то ми (Україна - ред.) з військової точки зору станемо більш вразливими - це буде загроза цілісності України. Якщо Росія визнає незалежність Придністров’я, це буде пряма загроза і порушення територіальної цілісності Молдови. Це буде повторення "донбаського сценарію". Далі вони будуть постачати велику кількість зброї, а потім захочуть приєднати його до складу Росії", - заявило джерело.
Співрозмовники видання кажуть, що російські спецслужби розглядають можливість роздмухування безпорядків і заколотів у країні.
За даними джерел, українська розвідка зауважила певну активність на аеродромі Тирасполя – фактичної столиці невизнаного Придністров’я.
Джерела припускають, що російські військові планують здійснити висадку повітряного десанту на транспортних літаках Іл-76 і гелікоптерах у Придністров’ї. Нібито ті летітимуть з летовища в окупованому Криму.
Журналісти зазначають, що ці твердження йдуть усупереч аналізу західних розвідок, що в росіян немає достатніх можливостей, аби безпечно пролетіти над протиповітряною обороною українців на території Одещини. Крім того, для постачання боєприпасів і підсилення підрозділів росіянам треба створити сухопутний "коридор" із Херсону через Миколаївщину й Одещину.
Військову операцію можуть спробувати здійснити ближче до Дня Перемоги 9 травня. У цей день російський президент Володимир Путін може, мовляв, оголосити про визнання Росією незалежності Придністров’я. Крім того, російські спецслужби можуть планувати висадку десанту в Тирасполі одночасно із організацією заколотів і протестів у Кишиневі.
- НАТО не бачить військових ризиків для Молдови через провокації у невизнаному Придністровському регіоні, у якому перебувають російські війська.
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