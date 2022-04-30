Загострення у невизнаному Придністров'ї: у НАТО не бачать неминучих військових ризиків для Молдови
НАТО не бачить військових ризиків для Молдови через провокації у невизнаному Придністровському регіоні, у якому перебувають російські війська
Про це заявив заступник генсека НАТО Мірчі Джоане у інтерв'ю телеканалу Digi 24.
"Ми не бачимо неминучих військових ризиків щодо Молдови в цей момент. Замість цього очікуються провокації під чужим прапором", - сказав Джоане.
Він додав, що Росія таким чином прагне створити труднощі не тільки Молдові, а й Збройним Силам України в західних регіонах та у Одеській області.
- 24 квітня депутат російської держдуми Віктор Водолацький допустив визнання Росією незалежності "Придністровської Молдавської республіки"
- 25 квітня у будівлі "міністерства державної безпеки" в місті Тирасполь у окупованому РФ Придністров'ї пролунали вибухи - це був обстріл з гранатомета.
- У Бюро реінтеграції Молдови відреагували на вибухи в Тирасполі та назвали їх приводом для створення напруженості в Придністровському регіоні.
- У так званій Придністровській Молдавській Республіці оголосили "червоний" рівень терористичної загрози.
- Президентка Молдови Майя Санду заявила, що у вибухах, що сталися у невизнаному Придністров'ї, винні сили всередині регіону.
- Міністерство закордонних справ України засудило спроби Росії втягнути Придністровський регіон Молдови у повномасштабну війну проти України.
- МЗС Ізраїлю, Німеччини і Болгарії рекомендували своїм громадянам утриматися від поїздок, а також покинути регіон Молдови – Придністров'я
- Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав усі відповідальні сторони щодо загострення у Придністров'ї уникати дестабілізації ситуації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.05
Купівля 31.05Продаж 32.05
-
EUR
Купівля 32.54Продаж 33.68
- Актуальне
- Важливе