Загострення у невизнаному Придністров'ї: у НАТО не бачать неминучих військових ризиків для Молдови

Про це заявив заступник генсека НАТО Мірчі Джоане у інтерв'ю телеканалу Digi 24.

"Ми не бачимо неминучих військових ризиків щодо Молдови в цей момент. Замість цього очікуються провокації під чужим прапором", - сказав Джоане.

Він додав, що Росія таким чином прагне створити труднощі не тільки Молдові, а й Збройним Силам України в західних регіонах та у Одеській області.