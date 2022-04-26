У самопроголошеній "ПМР" оголосили "червоний" рівень терористичної загрози: президентка Молдови скликає термінове засідання ради безпеки через провокації у Придністровʼї

Про це повідомляється на офіційному сайті уряду Республіки Молдова.



За попередніми даними, президентка Молдови Мая Санду скликала засідання Вищої ради безпеки у зв'язку із інцидентами в Придністровському регіоні.



Повідомляється, що засідання відбудеться о 13:00 за місцевим часом у президентському офісі.

Після засідання о 15:00 президентка проведе брифінг для преси.



Рішення було прийнято після того, як самопроголошене керівництво так званої ПМР оголосило про "червоний рівень" терористичної загрози.

За словами місцевої влади, на території самопроголошеної республіки начебто було зафіксовано три теракти. Зокрема так зване керівництво заявило про руйнування будівлі МДБ в Тирасполі, військової частини в Парканах та вежі радіотелецентру поблизу селища Маяк.



До цього 25 квітня у Бюро реінтеграції Молдови відреагували на вибухи в Тирасполі та назвали їх приводом для створення напруженості в Придністровському регіоні

Нагадаємо, що 25 квітня будівлю "Міністерства державної безпеки" в Тирасполі у окупованому РФ Придністров'ї обстріляли з гранатометів

А напередодні 22 квітня у Держдумі РФ вели мову про визнання незалежності "ПМР"