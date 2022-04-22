У Держдумі РФ заговорили про визнання незалежності "ПМР" в Молдові
Депутат російської держдуми Віктор Водолацький допустив визнання Росією незалежності "Придністровської Молдавської республіки"
Про це повідомляє видання URA.ru y Telegram.
"Придністровці – наші громадяни. Вони хочуть того ж, що бажають і "ДНР" з "ЛНР," і Південна Осетія. Вони розуміють, що лише разом із Росією вони самі, їхні діти та онуки можуть жити далі у безпеці та спокійному світі", - сказав депутат.
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Він пригрозив Молдові "українським сценарієм".
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