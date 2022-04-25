У Молдові заявили, що вибухи в Тирасполі - привід для створення напруженості в Придністровському регіоні
У Бюро реінтеграції Молдови відреагували на вибухи в Тирасполі (невизнане Придністров'я)
Про це повідомляє Newsmaker.
"Завдання сьогоднішнього інциденту- створити привід для загострення безпекової ситуації в Придністровському регіоні, який не контролюється конституційною владою. У цьому контексті Бюро реінтеграції закликає зберігати спокій і разом із компетентними органами продовжує стежити за розвитком ситуації", - йдеться у заяві.
- 25 квітня у будівлі "Міністерства державної безпеки" в місті Тирасполь у окупованому РФ Придністров'ї пролунали вибухи - це був обстріл з гранатомета.
- У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що обстріл з гранатомету будівлі "МДБ" - це робота російських спецслужб.
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