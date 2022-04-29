У ЄС привітали "стриману реакцію Молдови" на загострення у невизнаному Придністров'ї

Про це йдеться в оприлюдненій у п’ятницю заяві Борреля, повідомляє ЄП.



За його словами, інциденти в Придністровському регіоні Молдови завдають шкоди безпеці та стабільності країни.

"Європейський Союз закликає відповідальні сторони уникати дестабілізації ситуації. Ми всіляко вітаємо стриману реакцію влади Республіки Молдова, яка сприяє збереженню спокою у країні", - заявив очільник європейської дипломатії.

Боррель зазначив, що ЄС солідарний з Молдовою та підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності країни в межах її міжнародно визнаних кордонів та особливого статусу Придністровського регіону.