Ізраїль, Німеччина і Болгарія рекомендували своїм громадянам покинути територію невизнаного Придністров'я

Про це йдеться в заяві ізраїльського дипломата і представника МЗС Йоеля Ліона у twitter.

"У зв'язку з погіршенням ситуації з безпекою в Придністров'ї та у зв'язку з тим, що можливості міністерства закордонних справ з надання допомоги громадянам Ізраїлю, які проживають там - обмежені, громадянам Ізраїлю настійно рекомендується покинути Придністров'я якомога швидше", - зазначив він.

У свою чергу МЗС Ізраїлю рекомендує громадянам країни, які планують подорож до невизнаного Придністров'я найближчим часом, скасувати таку поїздку до покращення ситуації в цьому регіоні Молдови.

Зі схожою заявою виступило і МЗС Болгарії. Відомство також підвищило рівень ризику подорожей до Молдови до найвищого - п'ятого.

"З огляду на ситуацію, що погіршується в Молдові та навколо неї, ми закликаємо наших співвітчизників утриматися від будь-яких поїздок до цієї країни. Ми закликаємо болгарських громадян, які перебувають на території Республіки Молдова, вжити заходів і залишити країну наявними засобами", - йдеться в заяві міністерства.

МЗС Німеччини також оновило рекомендації для мандрівників.

"Ситуація з безпекою у Придністров'ї погіршилася. На цьому фоні поїздки до Придністров'я категорично не вітаються",– йдеться в повідомленні.

Громадян Німеччини закликають перевірити, чи їхнє перебування є обов'язковим, та дотримуватися інструкцій місцевої влади/сил безпеки.

"Зверніть увагу, що посольство Німеччини в Кишиневі не може надавати консульську допомогу Придністров'ю", – додали в МЗС.



25 квітня у будівлі "Міністерства державної безпеки" в місті Тирасполь у окупованому РФ Придністров'ї пролунали вибухи - це був обстріл з гранатомета. Головне управління української розвідки назвало це провокацією ФСБ

У Бюро реінтеграції Молдови відреагували на вибухи в Тирасполі та назвали їх приводом для створення напруженості в Придністровському регіоні.

Згодом у так званій Придністровській Молдавській республіці оголосили "червоний" рівень терористичної загрози.

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що у вибухах, що сталися у невизнаному Придністров'ї, винні сили всередині регіону.

Пізніше у невизнаному Придністров'ї оголосили про військові збори для забезпечення зайнятості населення й укомплектованості миротворчого контингенту.





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