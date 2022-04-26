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Загострення у невизнаному Придністров'ї: Санду звинуватила "певні" сили у регіоні у дестабілізації

26 квітня, 2022 вiвторок
16:19
війна з Росією Мая Санду

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що у вибухах, що сталися у невизнаному Придністров'ї, винні сили всередині регіону

Про це повідомляє Newsmaker.

"За наявною на даний момент інформацією, у спробах ескалації ситуації задіяні сили Придністровського регіону. Це сили, що виступають за війну, вони зацікавлені в дестабілізації ситуації", - сказала Санду,

Вона також повідомила про вибухи на аеродромі в Тирасполі, але причини вибуху поки що невідомі.

"Ми засуджуємо спроби поставити під загрозу безпеку Молдови та наполягаємо на мирному вирішенні конфлікту дипломатичним шляхом", - наголосила президентка.

  • Нагадаємо, 25 квітня у будівлі "Міністерства державної безпеки" в місті Тирасполь у окупованому РФ Придністров'ї пролунали вибухи - це був обстріл з гранатомета.
  • Головне управління української розвідки назвало це провокацією ФСБ
  • У Бюро реінтеграції Молдови відреагували на вибухи в Тирасполі та назвали їх приводом для створення напруженості в Придністровському регіоні.
  • У так званій Придністровській Молдавській республіці оголосили "червоний" рівень терористичної загрози.

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Молдова
Придністров'я
Майя Санду
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