Загострення у невизнаному Придністров'ї: Санду звинуватила "певні" сили у регіоні у дестабілізації

Про це повідомляє Newsmaker.



"За наявною на даний момент інформацією, у спробах ескалації ситуації задіяні сили Придністровського регіону. Це сили, що виступають за війну, вони зацікавлені в дестабілізації ситуації", - сказала Санду,



Вона також повідомила про вибухи на аеродромі в Тирасполі, але причини вибуху поки що невідомі.



"Ми засуджуємо спроби поставити під загрозу безпеку Молдови та наполягаємо на мирному вирішенні конфлікту дипломатичним шляхом", - наголосила президентка.

Нагадаємо, 25 квітня у будівлі "Міністерства державної безпеки" в місті Тирасполь у окупованому РФ Придністров'ї пролунали вибухи - це був обстріл з гранатомета.

Головне управління української розвідки назвало це провокацією ФСБ

У Бюро реінтеграції Молдови відреагували на вибухи в Тирасполі та назвали їх приводом для створення напруженості в Придністровському регіоні.

У так званій Придністровській Молдавській республіці оголосили "червоний" рівень терористичної загрози.