Загострення у невизнаному Придністров'ї: Санду звинуватила "певні" сили у регіоні у дестабілізації
Президентка Молдови Майя Санду заявила, що у вибухах, що сталися у невизнаному Придністров'ї, винні сили всередині регіону
Про це повідомляє Newsmaker.
"За наявною на даний момент інформацією, у спробах ескалації ситуації задіяні сили Придністровського регіону. Це сили, що виступають за війну, вони зацікавлені в дестабілізації ситуації", - сказала Санду,
Вона також повідомила про вибухи на аеродромі в Тирасполі, але причини вибуху поки що невідомі.
"Ми засуджуємо спроби поставити під загрозу безпеку Молдови та наполягаємо на мирному вирішенні конфлікту дипломатичним шляхом", - наголосила президентка.
- Нагадаємо, 25 квітня у будівлі "Міністерства державної безпеки" в місті Тирасполь у окупованому РФ Придністров'ї пролунали вибухи - це був обстріл з гранатомета.
- Головне управління української розвідки назвало це провокацією ФСБ
- У Бюро реінтеграції Молдови відреагували на вибухи в Тирасполі та назвали їх приводом для створення напруженості в Придністровському регіоні.
- У так званій Придністровській Молдавській республіці оголосили "червоний" рівень терористичної загрози.
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