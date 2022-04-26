Загострення у невизнаному Придністров'ї: МЗС засудило спробу РФ втягнути регіон у війну проти України
Міністерство закордонних справ України засудило спроби Росії втягнути Придністровський регіон Молдови у повномасштабну війну проти України
Про це повідомив речник відомства Олег Ніколенко у Twitter.
"Україна рішуче підтримує територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми засуджуємо спроби втягнути Придністровський регіон Молдови у повномасштабну війну Росії проти України. Ми закликаємо до негайної деескалації напруженості", - написав він.
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