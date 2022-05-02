Україні, Молдові та Європі не потрібен ще один фронт, - Кулеба про провокації у невизнаному Придністров'ї
Україна продовжить співпрацю з Молдовою і підтримує її територіальну цілісність на тлі загостренні у невизнаному Придністров’ї, де перебувають російські війська
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, повідомляє ЄП.
"З Молдовою треба працювати і підтримувати територіальну цілісність і суверенітет цієї держави. Ми будемо робити це, навіть попри те, що ми очікували кращої реакції Молдови на запити про підтримку на початку вторгнення", - сказав Кулеба.
Міністр додав, що Молдові не потрібен ще один фронт в невизнаному Придністров’ї, так само як Україні і Європі.
"Тому будемо спільно стримувати ескалацію і тримати ситуацію під контролем", - додав він.
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