Україні, Молдові та Європі не потрібен ще один фронт, - Кулеба про провокації у невизнаному Придністров'ї

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, повідомляє ЄП.

"З Молдовою треба працювати і підтримувати територіальну цілісність і суверенітет цієї держави. Ми будемо робити це, навіть попри те, що ми очікували кращої реакції Молдови на запити про підтримку на початку вторгнення", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що Молдові не потрібен ще один фронт в невизнаному Придністров’ї, так само як Україні і Європі.

"Тому будемо спільно стримувати ескалацію і тримати ситуацію під контролем", - додав він.