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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Сьогодні Молдові нічого не загрожує, - Санду

Сьогодні Молдові нічого не загрожує, - Санду

7 травня, 2022 субота
14:52
війна з Росією Майя Санду

Президентка Молдови Мая Санду запевнила, що державі станом на зараз нічого не загрожує, але влада робить все, щоб не допустити дестабілізації ситуації

Про це повідомляє NewsMaker.

"Ми уважно стежимо за розвитком подій та робимо все, щоб не допустити дестабілізації ситуації у нашій країні. Ми також перебуваємо у постійному контакті з нашими партнерами та друзями", - сказала Санду.

Вона наголосила, що головне - це збереження миру.

"Наші аналізи та аналізи наших партнерів показують, що сьогодні Молдові нічого не загрожує, але ми зберігаємо пильність. Пріоритетом влади є збереження миру, життя та безпеки громадян", - заявила Санду.

  • 25 квітня у будівлі "міністерства державної безпеки" в місті Тирасполь у окупованому РФ Придністров'ї пролунали вибухи
  •  У Молдові відреагували на вибухи в Тирасполі та назвали їх приводом для створення напруженості в Придністровському регіоні. 
  • 1 травня видання The Times повідомило, що Росія має плани щодо вторгнення в Молдову.
  • 2 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна продовжить співпрацю з Молдовою і підтримує її територіальну цілісність на тлі загострення у невизнаному Придністров’ї. 
  • 7 травня так зване "міністерство внутрішніх справ" невизнаного Придністров’я заявило про вибухи біля кордону з Україною.

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Молдова
Придністров'я
Мая Санду
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