Сьогодні Молдові нічого не загрожує, - Санду
Президентка Молдови Мая Санду запевнила, що державі станом на зараз нічого не загрожує, але влада робить все, щоб не допустити дестабілізації ситуації
Про це повідомляє NewsMaker.
"Ми уважно стежимо за розвитком подій та робимо все, щоб не допустити дестабілізації ситуації у нашій країні. Ми також перебуваємо у постійному контакті з нашими партнерами та друзями", - сказала Санду.
Вона наголосила, що головне - це збереження миру.
"Наші аналізи та аналізи наших партнерів показують, що сьогодні Молдові нічого не загрожує, але ми зберігаємо пильність. Пріоритетом влади є збереження миру, життя та безпеки громадян", - заявила Санду.
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