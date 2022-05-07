Сьогодні Молдові нічого не загрожує, - Санду

Про це повідомляє NewsMaker.

"Ми уважно стежимо за розвитком подій та робимо все, щоб не допустити дестабілізації ситуації у нашій країні. Ми також перебуваємо у постійному контакті з нашими партнерами та друзями", - сказала Санду.

Вона наголосила, що головне - це збереження миру.

"Наші аналізи та аналізи наших партнерів показують, що сьогодні Молдові нічого не загрожує, але ми зберігаємо пильність. Пріоритетом влади є збереження миру, життя та безпеки громадян", - заявила Санду.

25 квітня у будівлі "міністерства державної безпеки" в місті Тирасполь у окупованому РФ Придністров'ї пролунали вибухи.

У Молдові відреагували на вибухи в Тирасполі та назвали їх приводом для створення напруженості в Придністровському регіоні.

1 травня видання The Times повідомило, що Росія має плани щодо вторгнення в Молдову.

2 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна продовжить співпрацю з Молдовою і підтримує її територіальну цілісність на тлі загострення у невизнаному Придністров’ї.

7 травня так зване "міністерство внутрішніх справ" невизнаного Придністров’я заявило про вибухи біля кордону з Україною.