Обстріли будівлі так званого МДБ невизнаного Придністров'я схожі на дуже дешеву театральну виставу від російських спецслужб, - ексдепутат парламенту Молдови
Аналітик та ексдепутат парламенту Молдови Оазу Нантой вважає, що обстріли будівлі так званого МДБ невизнаного Придністров’я є провокацією від російських спецслужб
Таку думку він висловив в ефірі телеканалу “Еспресо”
"На правому березі Дністра ситуація відносно спокійна. Вчора відбулось засідання Ради безпеки Молдови. Відбулись інтенсивні дипломатичні контакти молдавського керівництва з представниками інших країн. Вирішили, що потрібно посилити контроль поряд з зоною безпеки та охорону об'єктів критичної інфраструктури. На лівому березі Дністра очевидна паніка. Однак, якщо говорити про те, кому ця ситуація вигідна, то я впевнений, що точно не Молдові. Проте, в самому невизнаному Придністров’ї є дві важливі тенденції. По-перше, в регіоні є кримінальний бізнес, який ідентифікується з холдингом “Шериф”. По-друге, невизнане Придністров’я знаходиться під контролем російських спецслужб, або фактично в окупації РФ", - пояснив Нантой
Найтой також додав, що так зване Міністерство державної безпеки невизнаного Придністров’я фактично є філіалом російських спецслужб
"Так зване МДБ невизнаного Придністров’я є філіалом російських спецслужб. І коли нам показали, що пусту будівлю так званого МДБ невизнаного Придністров’я хтось обстріляв з гранатомету, то це було схоже на дуже дешеву театральну виставу від російських спецслужб. Оскільки, вся територія навколо цієї будівлі облаштована камерами відеоспостереження. І, на мою думку, такі дії могли відбутись тільки після згоди з російськими спецслужбами.Україні не потрібен ще один фронт. Тому участь України в цій ситуації маловірогідна", - додав Нантой
- Нагадаємо, 25 квітня у будівлі "Міністерства державної безпеки" в місті Тирасполь у окупованому РФ Придністров'ї пролунали вибухи - це був обстріл з гранатомета.
- Головне управління української розвідки назвало це провокацією ФСБ
- У Бюро реінтеграції Молдови відреагували на вибухи в Тирасполі та назвали їх приводом для створення напруженості в Придністровському регіоні.
- У так званій Придністровській Молдавській республіці оголосили "червоний" рівень терористичної загрози.
- Президентка Молдови Майя Санду заявила, що у вибухах, що сталися у невизнаному Придністров'ї, винні сили всередині регіону
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.96
Купівля 30.96Продаж 32.01
-
EUR
Купівля 32.94Продаж 34.18
- Актуальне
- Важливе