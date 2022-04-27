Обстріли будівлі так званого МДБ невизнаного Придністров'я схожі на дуже дешеву театральну виставу від російських спецслужб, - ексдепутат парламенту Молдови

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу “Еспресо”



"На правому березі Дністра ситуація відносно спокійна. Вчора відбулось засідання Ради безпеки Молдови. Відбулись інтенсивні дипломатичні контакти молдавського керівництва з представниками інших країн. Вирішили, що потрібно посилити контроль поряд з зоною безпеки та охорону об'єктів критичної інфраструктури. На лівому березі Дністра очевидна паніка. Однак, якщо говорити про те, кому ця ситуація вигідна, то я впевнений, що точно не Молдові. Проте, в самому невизнаному Придністров’ї є дві важливі тенденції. По-перше, в регіоні є кримінальний бізнес, який ідентифікується з холдингом “Шериф”. По-друге, невизнане Придністров’я знаходиться під контролем російських спецслужб, або фактично в окупації РФ", - пояснив Нантой



Найтой також додав, що так зване Міністерство державної безпеки невизнаного Придністров’я фактично є філіалом російських спецслужб



"Так зване МДБ невизнаного Придністров’я є філіалом російських спецслужб. І коли нам показали, що пусту будівлю так званого МДБ невизнаного Придністров’я хтось обстріляв з гранатомету, то це було схоже на дуже дешеву театральну виставу від російських спецслужб. Оскільки, вся територія навколо цієї будівлі облаштована камерами відеоспостереження. І, на мою думку, такі дії могли відбутись тільки після згоди з російськими спецслужбами.Україні не потрібен ще один фронт. Тому участь України в цій ситуації маловірогідна", - додав Нантой

Нагадаємо, 25 квітня у будівлі "Міністерства державної безпеки" в місті Тирасполь у окупованому РФ Придністров'ї пролунали вибухи - це був обстріл з гранатомета.

Головне управління української розвідки назвало це провокацією ФСБ

У Бюро реінтеграції Молдови відреагували на вибухи в Тирасполі та назвали їх приводом для створення напруженості в Придністровському регіоні.

У так званій Придністровській Молдавській республіці оголосили "червоний" рівень терористичної загрози.

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що у вибухах, що сталися у невизнаному Придністров'ї, винні сили всередині регіону

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