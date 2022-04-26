"МВС" невизнаної Придністровської республіки повідомило про вибухи на телерадіоцентрі, який транслював російське радіо
Два вибухи пролунали вранці 26 квітня у селищі Маяк самопроголошеної Придністровської республіки, внаслідок цих вибухів на телерадіоцентрі пошкоджено антени
Про це повідомило "міністерство внутрішніх справ" самопроголошеної республіки.
"Рано-вранці 26 квітня в селищі Маяк Григоріопольського району пролунали два вибухи: перший о 6:40, другий о 7:05. До місця події негайно було направлено правоохоронців та аварійні служби Придністров'я", – йдеться у повідомленні.
У "МВС" республіки повідомили, що вибухи пошкодили дві найпотужніші антени, обійшлося без жертв.
"За даними на 9-ту ранку відомо, що з ладу виведено дві найпотужніші антени: одну мегаватну, другу - півмегаватну. Обидві ретранслювали радіо РФ", – вказано в повідомленні.
- Нагадаємо, 25 квітня у будівлі "Міністерства державної безпеки" в місті Тирасполь у окупованому РФ Придністров'ї пролунали вибухи - це був обстріл з гранатомета. Головного управління української розвідки назвало це провокацією ФСБ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.91
Купівля 30.91Продаж 32.01
-
EUR
Купівля 33.04Продаж 34.43
- Актуальне
- Важливе