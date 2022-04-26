"МВС" невизнаної Придністровської республіки повідомило про вибухи на телерадіоцентрі, який транслював російське радіо

Про це повідомило "міністерство внутрішніх справ" самопроголошеної республіки.



"Рано-вранці 26 квітня в селищі Маяк Григоріопольського району пролунали два вибухи: перший о 6:40, другий о 7:05. До місця події негайно було направлено правоохоронців та аварійні служби Придністров'я", – йдеться у повідомленні.



У "МВС" республіки повідомили, що вибухи пошкодили дві найпотужніші антени, обійшлося без жертв.



"За даними на 9-ту ранку відомо, що з ладу виведено дві найпотужніші антени: одну мегаватну, другу - півмегаватну. Обидві ретранслювали радіо РФ", – вказано в повідомленні.

Нагадаємо, 25 квітня у будівлі "Міністерства державної безпеки" в місті Тирасполь у окупованому РФ Придністров'ї пролунали вибухи - це був обстріл з гранатомета. Головного управління української розвідки назвало це провокацією ФСБ.