Про це повідомила прем'єр-міністерка Наталія Гаврилиця в етері суспільного мовлення Молдови TRM.

Прем'єр-міністерка Республіки Молдова Наталія Гаврилита стверджує, що навіть якщо країна має статус нейтралітету, її потрібно захищати в умовах, коли виникають нові загрози та виклики.

Нині Республіка Молдова перебуває на стадії розв'язання питання щодо звернення про військову допомогу чи ні.

"Ми знаходимося на тому етапі, коли вирішуємо, просити летальну військову допомогу чи ні. Боєприпаси, які є в армії, навіть для навчання, застаріли. Як і в багатьох інших сферах, часу було вкладено небагато, і зараз нам потрібно відновлюватися", - додала вона.

Нагадаємо, у МЗС Британії вирішили озброїти Молдову за стандартами НАТО. Секретар РНБОУ Олексій Данілов припустив, що Молдова може стати однією з двох країн, які в майбутньому планує захопити Росія.

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