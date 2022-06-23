"Вишки Бойка" ворог використовував у військових цілях, - експерт з енергетики Гончар

Своїми думками він поділився в етері Еспресо.



Михайло Гончар дав коментар щодо ураження так званих "вишок Бойка" у Чорному морі та їх значення для противника.



"Передусім, ці об'єкти суто цивільної газовидобувної інфраструктури стали використовуватися ворогом у військових цілях, тому і стали точкою посиленої уваги з боку ЗСУ. Власне, це відбулося не вчора, а якщо пригадати історію останніх років, саме після захоплення у березні 2014 році піратським способом цих видобувних платформ і самопідйомних бурових установок, відомих у народі як "вишки Бойка". Потім у 2017 році, під час спільного рейду Державної прикордонної служби та компанії "Чорноморнафтогаз" для перевірки устаткування, було виявлено, що на самопідйомних бурових установках з'явилося нехарактерне обладнання, якого не мало там бути" – пояснив експерт.







Аналітик зазначив: "Було ідентифіковано, що це радіолокаційні станції типу "Нива" сантиметрового та міліметрового діапазонів. Стало зрозуміло, що встановлені станції на домінуючи об'єкти морського ландшафту, цілеспрямовано виконують завдання морського та повітряного простору у північно-західному секторі Чорного моря. А вже повертаючись до наших днів, було помічено, що на цих об'єктах з'явилося ще чимало додаткового обладнання, зокрема, станції радіотехнічної розвідки, радіоелектронної боротьби, тобто був розміщений пункт управляння і координації сил та засобів флоту".



Михайло Гончар зауважив, що це було зроблено противником з прицілом компенсації втрачених можливостей після того, як крейсер "Москва" здійснив "негативне спливання".



"І ці військові засоби та об'єкти, які розмістила Росія на цивільній газовидобувній інфраструктурі, мали стати цілями для ураження. За військовою логікою необхідно передусім дезорганізувати систему управляння противника. Відповідно, якщо здійснити ракетний удар по видобувній платформі, то вона прийде у нефункціональний стан, що і відбулося" – прокоментував експерт з енергетичних та безпекових питань.



Гончар додав, що ураження "вишок" не матиме фатальних наслідків для газопостачання Криму, оскільки є ще газопровід, який збудований з Тамані на Кримський півострів у період окупації й здатний забезпечити необхідні обсяги.

Також повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, що росіяни перетворили "вишки Бойка" на військові бази з ППО та радіолокацією

Удар по захоплених Росією бурових установках "Чорноморнафтогазу" або так званих "вишках Бойка", що розташовані у Чорному морі, українські збройні сили завдали 20 червня. Таку заяву зробив окупаційний "глава" Криму Сергій Аксьонов.

Військовий експерт Сергій Згурець припускав, що на "вишках Бойка" могли бути розташовані радіотехнічні засоби розвідки, що, ймовірно, стало причиною удару по цих об’єктах