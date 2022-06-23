English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Вишки Бойка" ворог використовував у військових цілях, - експерт з енергетики Гончар
Ексклюзив

"Вишки Бойка" ворог використовував у військових цілях, - експерт з енергетики Гончар

23 червня, 2022 четвер
16:16
війна з Росією вишки Бойка

Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" розповів, що військові засоби та об'єкти, які розмістила Росія на цивільній газовидобувній інфраструктурі у Чорному морі, мали стати цілями для ураження, тому що військовою логікою необхідно передусім дезорганізувати систему управління противника

Своїми думками він поділився в етері Еспресо.

Михайло Гончар дав коментар щодо ураження так званих "вишок Бойка" у Чорному морі та їх значення для противника.

"Передусім, ці об'єкти суто цивільної газовидобувної інфраструктури стали використовуватися ворогом у військових цілях, тому і стали точкою посиленої уваги з боку ЗСУ. Власне, це відбулося не вчора, а якщо пригадати історію останніх років, саме після захоплення у березні 2014 році піратським способом цих видобувних платформ і самопідйомних бурових установок, відомих у народі як "вишки Бойка". Потім у 2017 році, під час спільного рейду Державної прикордонної служби та компанії "Чорноморнафтогаз" для перевірки устаткування, було виявлено, що на самопідйомних бурових установках з'явилося нехарактерне обладнання, якого не мало там бути" – пояснив експерт.



Аналітик зазначив: "Було ідентифіковано, що це радіолокаційні станції типу "Нива" сантиметрового та міліметрового діапазонів. Стало зрозуміло, що встановлені станції на домінуючи об'єкти морського ландшафту,  цілеспрямовано виконують завдання морського та повітряного простору у північно-західному секторі Чорного моря. А вже повертаючись до наших днів, було помічено, що на цих об'єктах з'явилося ще чимало додаткового обладнання, зокрема, станції радіотехнічної розвідки, радіоелектронної боротьби, тобто був розміщений пункт управляння і координації сил та засобів флоту".

Михайло Гончар зауважив, що це було зроблено противником з прицілом компенсації втрачених можливостей після того, як крейсер "Москва" здійснив "негативне спливання".

"І ці військові засоби та об'єкти, які розмістила Росія на цивільній газовидобувній інфраструктурі, мали стати цілями для ураження. За військовою логікою необхідно передусім дезорганізувати систему управляння противника. Відповідно, якщо здійснити ракетний удар по видобувній платформі, то вона прийде у нефункціональний стан, що і відбулося" – прокоментував експерт з енергетичних та безпекових питань.

Гончар додав, що ураження "вишок" не матиме фатальних наслідків для газопостачання Криму, оскільки є ще газопровід, який збудований з Тамані на Кримський півострів у період окупації й здатний забезпечити необхідні обсяги.

  • Також повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, що росіяни перетворили "вишки Бойка" на військові бази з ППО та радіолокацією
  • Удар по захоплених Росією бурових установках "Чорноморнафтогазу" або так званих "вишках Бойка", що розташовані у Чорному морі, українські збройні сили завдали 20 червня. Таку заяву зробив окупаційний "глава" Криму Сергій Аксьонов.
  • Військовий експерт Сергій Згурець припускав, що на "вишках Бойка" могли бути розташовані радіотехнічні засоби розвідки, що, ймовірно, стало причиною удару по цих об’єктах

Відео
Чорне море
вишки Бойка
Читайте також:
Николай Маломуж
23 червня, 2022 четвер
Путін готовий кинути в Україну 40 тис. військових і використати пробні види зброї, - генерал Маломуж
На фото карта боевых действий
23 червня, 2022 четвер
Росіяни просуваються до Лисичанська та можуть захопити його найближчими днями, - ISW
Хмельницький
23 червня, 2022 четвер
На Хмельниччині чути вибухи
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.21
    Купівля 34.21
    Продаж 34.96
  • EUR
    Купівля 35.77
    Продаж 36.77
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
24 червня
10:53
Сергій Пономаренко
Герої України. Ця війна нагадує партію в шахи між розумною людиною і клінічним ідіотом, – Сергій Пономаренко
10:50
Давайте зберемо кошти для придбання рацій та зарядних станцій бійцям 103 бригади
10:44
Микола Княжицький
Кандидатство на членство в ЄС покладає на Україну велику відповідальність, і ми не маємо права розчарувати союзників, - Микола Княжицький
10:40
У Маріуполі війська РФ готуються до контрнаступу ЗСУ та планують використати містян як живий щит, - мер
10:22
Ексклюзив
Згурець
Половина сил РФ стягнуто навколо Сєверодонецька, - Згурець
10:14
російські військові окупанти
Окупанти обстріляли Чернігівщину з мінометів: 25 вибухів
10:03
ЗСУ
Українське військо вийшло з Сєверодонецька, - Бутусов з місця події
10:01
КНДР може провести перше за п’ять років ядерне випробування, - Reuters
09:58
ЄС
Україна - не прикордоння між орками та ельфами, а рівний партнер, - Зеленський назвав переваги статусу кандидати на вступ у ЄС
09:46
вбивство діти війна
Повномасштабна війна РФ проти України: 338 дітей загинуло, ще 610 отримали поранення
09:20
втрати РФ
Близько 34 530 окупантів, 1507 танків і 622 безпілотники: Генштаб назвав втрати РФ за 4 місяці повномасштабної війни проти України
09:04
долар
Курс валют на сьогодні: вартість долара і євро в Україні
08:46
танкер
Російські танкери під чужим прапором постачають нафту в Європу
08:45
голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
ЗСУ доведеться відійти від Сєверодонецька, - Гайдай
08:40
На Луганщині росіяни за добу вбили двох людей, ще одну поранили, пошкоджено будинки
08:16
Сенат США
Сенат США ухвалив законопроєкт про контроль над обігом зброї
08:10
окупанти
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з "ураганів": є руйнування
08:05
Інтерв’ю
Оксана Муха
Співачка Оксана Муха: Люди, котрі пережили жахіття війни, кажуть, що більше не розмовлятимуть мовою окупанта
07:55
білоруські військові
Білоруси наростили системи інженерно-фортифікаційного обладнання позицій в прикордонних з Україною та ЄС районах
07:54
мавпяча віспа
Науковці з'ясували походження мавпячої віспи, - NYT
07:35
окупанти
Бойові дії за Сєверодонецьк і Мирну Долину тривають, ворог активізував діяльність ДРГ на Харківському напрямку, - Генштаб ЗСУ
06:59
Україна ЄС
У Кабміні назвали приблизні терміни вступу України до ЄС
06:52
Дія
Резиденти Дія.City сплатили державі 1,3 млрд грн за лютий - квітень
06:20
Оновлено
Іл-76
Під Рязанню розбився транспортний літак Іл-76. Це четверта авіакатастрофа в РФ за тиждень
06:09
Сєверодонецьк
Можлива втрата Сєверодонецька та Лисичанська не стане серйозним переломним моментом у війні, – ISW
05:26
Литва прапор
Третина українських біженців працездатного віку знайшла роботу в Литві, - посол
04:50
Кулеба
Кулеба повідомив, коли стався переломний момент для кандидатства України в ЄС
04:23
Олімпіада-2020
Японія витратила на проведення Олімпіади-2020 космічні $10,4 млрд
03:37
Бессарабка
Між Україною та Молдовою збираються відновити залізничне сполучення
02:37
Кріштіану Роналду
"Баварія" знайшла несподівану заміну Левандовському
02:13
листівки від українських партизанів
Українські партизани продовжують спротив на окупованих територіях Херсонщини, - звіт ОК "Південь"
02:04
школа у Лисичанську після російських обстрілів
В ОК "Південь" пояснили, чому Росія б'є по лікарнях, школах і стадіонах
01:43
Михайло Подоляк
Нам не по дорозі з російським Zомбілендом, - Подоляк про кандидатство України в ЄС
01:24
Ігор Йовічевич
У "Шахтарі" визначились з іменем нового тренера, - ЗМІ
01:12
Оновлено
Запоріжжя
Росія обстріляла Запоріжжя з РСЗВ
00:56
Футбольний м'яч
У Німеччині трансгендерам-футболістам дозволили грати за чоловічі та жіночі команди
00:46
На фото Дмитро Кулеба
Забудьте про "втому від України", - Дмитро Кулеба
00:31
експорт кукурудзи
Єврорада визнала "виняткову відповідальність" Росії за створення продовольчої кризи
00:28
Катерина Усик, дружина Усика
Старий пень, ти програв: дружина Усика емоційно звернулась до Путіна
00:22
ракетні системи США
HIMARS, катери, снаряди та кулемети. Пентагон оприлюднив перелік допомоги для України
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV