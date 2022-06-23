Росіяни перетворили "вишки Бойка" на військові бази з ППО та радіолокацією, - Братчук

Про це в ефірі нацмарафону повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

За його словами, платформи використовувалися зокрема й для блокування Одеського порту.

"Йдеться не саме про вишки, а про відповідні платформи, які були вкрадені в України у 2014 році й були перетворені на такі собі військові бази, бо там були ППО, гарнізонний склад і, звичайно, радіолокаційна розвідка, що допомагало росіянам створити ворота для повноцінного блокування Одеського порту зокрема та контролю над частиною Чорного моря" - зазначив Сергій Братчук.

Удар по захоплених Росією бурових установках "Чорноморнафтогазу" або так званих "вишках Бойка", що розташовані у Чорному морі, українські збройні сили завдали 20 червня. Таку заяву зробив окупаційний "глава" Криму Сергій Аксьонов.

Військовий експерт Сергій Згурець припускав, що на "вишках Бойка" могли бути розташовані радіотехнічні засоби розвідки, що, ймовірно, стало причиною удару по цих об’єктах

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