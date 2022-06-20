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Головна війна з Росією Удар по вишках в Чорному морі має декілька важливих значень для України, - військовий експерт Киричевський
Ексклюзив

Удар по вишках в Чорному морі має декілька важливих значень для України, - військовий експерт Киричевський

20 червня, 2022 понедiлок
19:58
війна з Росією Авіація флоту відпрацювала знищення морських цілей в ході навчань на узбережжі

Експерт Defence Espress Іван Киричевський переконаний, удар по так званих "вишках Бойка" має декілька вагомих стратегічних значень для України. Проте, за словами експерта, спершу потрібно дочекатись підтверджень щодо цього від офіційних джерел

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ці всі "вишки Бойка" розташовані на судноплавному маршруті до наших портів, тож усунути звідти противників - це ключ до розблокування українських портів. За довоєнними даними ці вишки обороняла бригада ракетних катерів, а на цих вишках стояла радіотехнічна апаратура для стеження за нашим судноплавством. Отож, це ще один мотив вдарити по цьому об’єкту. Можливо, під цей удар потрапили не лише вишки, а і якісь кораблі чорноморського флоту РФ. Тому ми зараз не маємо ніяких офіційних підтверджень, тому що триває з’ясування", - наголосив Киричевський.

Експерт додав, що наразі потрібно дочекатись офіційних пояснень щодо удару по "вишках Бойка".

"Ще один мотив, чому не поспішають давати дані цього удару - на такій відстані можна дістати декількома системами одразу - і радянською "Точка-У", і спробувати застосувати наші нечисленні "Нептуни". Можливо, там були ще й "Гарпуни", можливо, ще якимось озброєнням, яке ми очікуємо. Тож є мотив наших державних структур ще не коментувати офіційно результат цього удару. Дочекаймось офіційних пояснень", - сказав він.

 

  • За попередньою інформацією Збройні сили України завдали удару по так званих "вишках Бойка". Зокрема йдеться про бурові установки "Чорноморнафтогазу", які привласнила РФ. Про це повідомив призначений Росією "голова" Криму Сергій Аксьонов. Він стверджує, що удари було завдано вранці 20 червня. Наразі офіційних підтверджень з боку української сторони щодо цього немає. 

 

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