Потопити крейсер "Москва" українським військовим допомогли американські розвіддані, – The New York Times
За словами чиновників, США підтвердили правильність даних української розвідки, яка виявила "Москву"
Про це пише The New York Times.
Двоє високопоставлених військових джерел NYT зазначили, що Україна самостійно виявила "Москву", а США лише підтвердили правильність українських розвідданих. Натомість кілька інших посадовців заявили виданню, що американські розвіддані мали вирішальне значення для затоплення корабля Україною.
Чиновники відмовилися уточнити, яку саме інформацію передали українським військовим, але один з посадовців сказав, що ці дані виходять за рамки простого повідомлення про місце перебування судна в Чорному морі, за 65 морських миль на південь від Одеси.
Адміністрація Байдена відмовилася публічно підтвердити, що американська розвідка надала інформацію, яка дозволила Україні вразити "Москву".
- 13 квітня українські військові двома ракетами "Нептун" влучили в російський крейсер "Москва". На ньому спалахнула пожежа, в підсумку корабель затонув.
- Потоплення корабля стало найбільшою і втратою російського флоту за останні 40 років і найдорожчою ціллю, яку ззнищили ЗСУ.
- У Росії заперечують, що в "Москву" влучили українські ракети, натомість кажуть, що пожежа на борту спричинила вибух боєприпасів, через що корабель і потонув.
- Сполучені Штати надали Україні розвідувальні дані, які допомогли військовим ліквідувати кількох російських генералів у російсько-українській війні
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