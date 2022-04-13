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Ракетами "Нептун" українці поцілили у російський крейсер "Москва", на флагмані Чорноморського флоту РФ пожежа
Волонтер Олександр Карпюк (Serg Marco) оприлюднив інформацію, що українськими ракетами "Нептун" уражений флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва"
Про це Олександр Карпюк написав у Facebook.Пізніше Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ, підтвердив цю новину у Телеграм.
Геращенко написав: "Кажуть, сьогодні два орки матроси курили в недозволеному місці на флагмані чорноморського флоту Росії - ракетному крейсері "Москва". Тут трах-бах тарарах, щось вибухнуло. І крейсер "мацква" мало не пішов на дно. У найближчий рік буде небоєздатний. До чого тут давньоримський Бог Морей Нептун? А ні до чого!:))".
Пожежу на ракетному крейсері "Москва" підтвердив журналіст та політик Сергій Висоцький. Нагадаємо, що саме з ракетного крейсера "Москва" окупанти обстрілювали український острів Зміїний, який обороняли 13 героїв-прикордонників.
Довідково: Крейсер при довжині 186,4 метра, ширині 20,8 метра і осадці 8,4 метра має водотоннажність 11,5 тисячі тонн. Корабель здатний розвивати швидкість до 32 вузлів, а запас його ходу становить до восьми тисяч миль. До складу екіпажу "Москви" входять 510 осіб. Крейсер озброєний артилерійською установкою АК-130, шістьма зенітними артилерійськими установками АК-630, вісьмома пусковими установками протикорабельних крилатих ракет П-1000 "Вулкан", вісьмома зенітними ракетними комплексами С-300Ф і двома ЗРК Оса-МА, а також двома торпедними апаратами калібру 533 міліметри. На палубі "Москви" базується вертоліт Ка-27 (за матерілами Вікіпедії).
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