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Оновлено

Ракетами "Нептун" українці поцілили у російський крейсер "Москва", на флагмані Чорноморського флоту РФ пожежа

13 квітня, 2022 середа
21:25
війна з Росією Ракетний крейсер "Москва"

Волонтер Олександр Карпюк (Serg Marco) оприлюднив інформацію, що українськими ракетами "Нептун" уражений флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва"

Про це Олександр Карпюк написав у Facebook.


Карпюк зазначив: "Двома ракетами "Нептун" щойно вражений крейсер "Москва". Стоїть, горить. А на морі шторм. Потрібне тактичне затоплення, зважаючи на все".
 
Пізніше Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ, підтвердив цю новину у Телеграм.

Геращенко написав: "Кажуть, сьогодні два орки матроси курили в недозволеному місці на флагмані чорноморського флоту Росії - ракетному крейсері "Москва". Тут трах-бах тарарах, щось вибухнуло. І крейсер "мацква" мало не пішов на дно. У найближчий рік буде небоєздатний. До чого тут давньоримський Бог Морей Нептун? А ні до чого!:))".

Пожежу на ракетному крейсері "Москва" підтвердив журналіст та політик Сергій Висоцький.
Нагадаємо, що саме з ракетного крейсера "Москва" окупанти обстрілювали український острів Зміїний, який обороняли 13 героїв-прикордонників.

Довідково: Крейсер при довжині 186,4 метра, ширині 20,8 метра і осадці 8,4 метра має водотоннажність 11,5 тисячі тонн. Корабель здатний розвивати швидкість до 32 вузлів, а запас його ходу становить до восьми тисяч миль. До складу екіпажу "Москви" входять 510 осіб. Крейсер озброєний артилерійською установкою АК-130, шістьма зенітними артилерійськими установками АК-630, вісьмома пусковими установками протикорабельних крилатих ракет П-1000 "Вулкан", вісьмома зенітними ракетними комплексами С-300Ф і двома ЗРК Оса-МА, а також двома торпедними апаратами калібру 533 міліметри. На палубі "Москви" базується вертоліт Ка-27 (за матерілами Вікіпедії).

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крейсер "Москва"
Нептун
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