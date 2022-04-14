Крейсер "Москва" став найдорожчою російською технікою, яку знищили ЗСУ: він коштував $750 млн, - Forbes
Крейсер "Москва" став найдорожчою військовою втратою РФ у війні з Україною
Про це повідомляє Forbes.
Видання підрахувало приблизну вартість, порівнявши "Москву" з крейсером того ж классу "Україна", який у 1995 році коштував 720 млн доларів.
"У 2020 році крейсер ремонтували. Вартість ремонту точно невідома, але в лінку на новину про ремонт від державної "Кримської газети" вказана сума 30 млрд рублів, або 363 млн доларів за курсом на 14 квітня; в самому тексті цієї суми немає", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений вчора, 13 квітня, українськими ракетами "Нептун".
- Сьогодні у міністерстві оборони Росії підтвердили, що ракетний крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження
- Депутат Київради Дмитро Білоцерковець зазначив, що, за його даними, у Севастополі паніка, з крейсера "Москва" евакуювали особовий склад, є інформація про декілька сотень загиблих російських військовослужбовців, а корабель не піддається відновленню.
- В ОК "Південь" сьогодні повідомили, що крейсер отримав істотні пошкодження та почав тонути після потужного вибуху боєзапасу.
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