Крейсер "Москва" став найдорожчою російською технікою, яку знищили ЗСУ: він коштував $750 млн, - Forbes

Про це повідомляє Forbes.



Видання підрахувало приблизну вартість, порівнявши "Москву" з крейсером того ж классу "Україна", який у 1995 році коштував 720 млн доларів.



"У 2020 році крейсер ремонтували. Вартість ремонту точно невідома, але в лінку на новину про ремонт від державної "Кримської газети" вказана сума 30 млрд рублів, або 363 млн доларів за курсом на 14 квітня; в самому тексті цієї суми немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений вчора, 13 квітня, українськими ракетами "Нептун".

Сьогодні у міністерстві оборони Росії підтвердили, що ракетний крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження

Депутат Київради Дмитро Білоцерковець зазначив, що, за його даними, у Севастополі паніка, з крейсера "Москва" евакуювали особовий склад, є інформація про декілька сотень загиблих російських військовослужбовців, а корабель не піддається відновленню.

В ОК "Південь" сьогодні повідомили, що крейсер отримав істотні пошкодження та почав тонути після потужного вибуху боєзапасу.