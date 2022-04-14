На крейсері "Москва" загинуло декілька сотень військовослужбовців – депутат

Про кількість загиблих внаслідок вибуху крейсера "Москва" та ситуацію у Севастополі повідомив Дмитро Білоцерковець, депутат Київради, радник міського голови в етері Еспресо TV



Депутат розповів: "Мої знайомі з Севастополя, які мають безпосереднє відношення до того, що відбувається, там є паніка. Крейсер "Москва" або вже затонув, по їх інформації, або є недієздатний і тому є підтвердження, що евакуювали практично весь особовий склад. Це завжди робиться лише тоді, коли не можливо врятувати судно. "



Дмитро Білоцерковець додав: "Крейсер "Москва" є флагманом, його ремонтували з 2016 по 2020 рік, це дуже довго для чорноморського флоту. Він є дуже принциповим і важливим для росіян, з нього вбивали наших цивільних громадян, з нього летіли по південним містам ракети".



"Вже є інформація, яка не офіційно обговорюють на рівні командування чорноморського флоту, що загинуло кілька сотень російських військовослужбовців, які були там. Особливий склад там від 500 до 600 людей, тобто кількасот як мінімум загинуло"- повідомив радник.

Нагадаємо, 14 квітня у Міністерстві оборони Росії підтвердили, що ракетний крейсер "Москва", який є флагманом Чорноморського флоту РФ, отримав серйозні пошкодження