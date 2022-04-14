У Росії підтвердили вибух на крейсері "Москва" та заявили про серйозні пошкодження
У Міністерстві оборони Росії підтвердили, що ракетний крейсер "Москва", який є флагманом Чорноморського флоту РФ, отримав серйозні пошкодження
Про це повідомляє прокремлівське видання "РИА Новости".
"Внаслідок пожежі на ракетному крейсері "Москва" здетонував боєзапас, корабель отримав серйозні пошкодження", – йдеться в повідомленні.
Зазначають, що екіпаж повністю евакуйовано, причини пожежі встановлюють.
Додамо, саме з цього крейсера російські окупанти обстрілювали український острів Зміїний, який обороняли 13 героїв-прикордонників.
- 13 квітня волонтер Олександр Карпюк (Serg Marco) оприлюднив інформацію, що українськими ракетами "Нептун" уражений флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва". Пізніше інформацію про влучання підтвердили й в Одеській ОВА.
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