Крейсер "Москва" після вибуху боєзапасу перекинувся і почав тонути, - ОК "Південь"

Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Оперативного командування "Південь".

"У Чорноморській операційній зоні ПКР "Нептун" уражений крейсер "Москва" – флагман чорноморського флоту Росії – отримав суттєві пошкодження. Виникла пожежа. Інші одиниці корабельного угруповання намагалися надати допомогу, але шторм і потужний вибух боєзапасу перекинули крейсер, і він почав тонути", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений вчора, 13 квітня, українськими ракетами "Нептун".

Сьогодні у Міністерстві оборони Росії підтвердили, що ракетний крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження

Депутат Київради Дмитро Білоцерковець зазначив, що, за його даними, у Севастополі паніка, з крейсера "Москва" евакуювали особовий склад, є інформація про декілька сотень загиблих російських військовослужбовців, а корабель не піддається відновленню.

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