Крейсер "Москва" після вибуху боєзапасу перекинувся і почав тонути, - ОК "Південь"
Крейсер російського чорноморського флоту "Москва" внаслідок удару українською протикорабельною ракетою "Нептун" отримав істотні пошкодження та почав тонути після потужного вибуху боєзапасу
Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Оперативного командування "Південь".
"У Чорноморській операційній зоні ПКР "Нептун" уражений крейсер "Москва" – флагман чорноморського флоту Росії – отримав суттєві пошкодження. Виникла пожежа. Інші одиниці корабельного угруповання намагалися надати допомогу, але шторм і потужний вибух боєзапасу перекинули крейсер, і він почав тонути", – йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений вчора, 13 квітня, українськими ракетами "Нептун".
- Сьогодні у Міністерстві оборони Росії підтвердили, що ракетний крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження
- Депутат Київради Дмитро Білоцерковець зазначив, що, за його даними, у Севастополі паніка, з крейсера "Москва" евакуювали особовий склад, є інформація про декілька сотень загиблих російських військовослужбовців, а корабель не піддається відновленню.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 29.91
-
EUR
Купівля 31.76Продаж 32.68
- Актуальне
- Важливе