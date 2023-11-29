Україна з 1 грудня зможе імпортувати більше електроенергії з ЄС: подробиці
Мережа операторів системи передачі ENTSO-E збільшила пропускну спроможність для імпорту електроенергії в Україну з 1,2 ГВт до 1,7 ГВт
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Укренерго.
ENTSO-E оголосило про успішне завершення синхронізації української та європейської енергосистем.
"Оператори систем передачі країн континентальної Європи раді повідомити, що український системний оператор НЕК "Укренерго" підтвердив відповідність основним технічним вимогам, що необхідні для забезпечення постійної синхронної роботи між енергосистемами континентальної Європи та України", – заявили в ENTSO-E.
Оператори континентальної Європи також прийняли рішення про збільшення максимальних обсягів імпорту електроенергії до України до 1700 МВт.
"Ми дякуємо ENTSO-E за ухвалення цього рішення. З настанням холодів ворог посилив атаки на нашу енергетичну інфраструктуру. У таких умовах наявність резервів і можливостей імпортувати більші обсяги електроенергії з країн ЄС – це важливий інструмент для підтримки енергосистеми та її стійкості", - прокоментував очільник Міненерго Герман Галущенко.
- ENTSO-E ухвалило рішення про поетапне розширення пропускної спроможності для імпорту/експорту електроенергії 7 червня 2022 року. Комерційні обміни електроенергією з Європою розпочалися 30 червня 2022 року.
- У червні 2023 року пропускну спроможність було збільшено до 1200 МВт.
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