Україна з 1 грудня зможе імпортувати більше електроенергії з ЄС: подробиці

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Укренерго.

ENTSO-E оголосило про успішне завершення синхронізації української та європейської енергосистем.

"Оператори систем передачі країн континентальної Європи раді повідомити, що український системний оператор НЕК "Укренерго" підтвердив відповідність основним технічним вимогам, що необхідні для забезпечення постійної синхронної роботи між енергосистемами континентальної Європи та України", – заявили в ENTSO-E.

Оператори континентальної Європи також прийняли рішення про збільшення максимальних обсягів імпорту електроенергії до України до 1700 МВт.

"Ми дякуємо ENTSO-E за ухвалення цього рішення. З настанням холодів ворог посилив атаки на нашу енергетичну інфраструктуру. У таких умовах наявність резервів і можливостей імпортувати більші обсяги електроенергії з країн ЄС – це важливий інструмент для підтримки енергосистеми та її стійкості", - прокоментував очільник Міненерго Герман Галущенко.