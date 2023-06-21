Україна отримала можливість імпортувати більше електроенергії з ЄС
Мережа операторів системи передачі ENTSO-E збільшила пропускну спроможність міждержавних інтерконекторів для імпорту електроенергії в Україну та Молдову
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
"Європейська мережа операторів системи передачі континентальної Європи ENTSO-E збільшила обсяги пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів для імпорту електроенергії в Україну та Молдову до 1200 МВт. Тепер із зони континентальної Європи до блоку Україна/Молдова максимальна доступна пропускна спроможність збільшиться на 150 МВт", - ідеться у повідомленні.
У компанії нагадали, що нині імпорт електроенергії з ЄС є значним джерелом покриття можливого дефіциту в українській енергосистемі. Укренерго продовжує роботу з поступового збільшення пропускної спроможності інтерконекторів.
- ENTSO-E прийняла рішення про поетапне розширення пропускної спроможності для імпорту/експорту електроенергії 7 червня 2022 року. Комерційні обміни електроенергією з Європою розпочалися 30 червня 2022 року.
- Навіть під час війни Україна експортувала електроенергію до європейських країн, аж до 11 жовтня 2022 року, коли почалися масовані російські атаки на енергетичну інфраструктуру. 10 квітня 2023 року Україна відновила тимчасово призупинений експорт електроенергії в Європу. Але в пікові години споживання часом відбувається й імпорт електроенергії для збереження балансу в енергосистемі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.73
Купівля 36.73Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.16Продаж 40.96
- Актуальне
- Важливе