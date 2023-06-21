Україна отримала можливість імпортувати більше електроенергії з ЄС

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Європейська мережа операторів системи передачі континентальної Європи ENTSO-E збільшила обсяги пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів для імпорту електроенергії в Україну та Молдову до 1200 МВт. Тепер із зони континентальної Європи до блоку Україна/Молдова максимальна доступна пропускна спроможність збільшиться на 150 МВт", - ідеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що нині імпорт електроенергії з ЄС є значним джерелом покриття можливого дефіциту в українській енергосистемі. Укренерго продовжує роботу з поступового збільшення пропускної спроможності інтерконекторів.