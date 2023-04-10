Україна відновлює експорт електроенергії в Європу, для початку – до Молдови та Польщі
Найближчими днями Укренерго розпочне експорт електроенергії до Молдови та Польщі. Це стало можливим завдяки надлишку виробництва електроенергії в енергосистемі
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
"Укренерго провело перший аукціон із розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії у Молдову на день постачання 11 квітня. За результатами аукціону було розподілено 51% (330 з 650 МВт) усієї доступної пропускної спроможності мереж у цьому напрямку серед чотирьох учасників", - ідеться в повідомленні.
У пресслужбі компанії уточнили, що з огляду на війну і пов'язані з нею ризики, наразі доступ до міждержавних перетинів розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах.
"Крім цього, сьогодні відбудеться аукціон з розподілу 80 МВт пропускної спроможності міждержавного перетину у напрямку Польщі на дату постачання 12 квітня", - зазначили в Укренерго.
Також Україна розглядає можливість відкриття експорту до Словаччини.
- 8 квітня Міненерго повідомило, що Україна відновлює експорт електроенергії у Європу за умови першочергового забезпечення українських споживачів та надлишку виробництва електроенергії в енергосистемі.
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