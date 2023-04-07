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Міненерго оголосило, що Україна відновлює експорт електроенергії

7 квітня, 2023 п'ятниця
21:37
Економіка електроенергія

У п'ятницю, 7 квітня, Міністерство енергетики оголосило, що Україна відновлює експорт електроенергії

Про це повідомляє офіційний сайт Міненерго.

Міністр енергетики України Герман Галущенко вже підписав розпорядчий документ, що дозволяє розпочати процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності. 

"Українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності. Цього результату ми досягли завдяки титанічній роботі енергетиків, наших міжнародних партнерів, які допомагали у відновленні системи. Найскладнішу зиму пройдено. Наступний крок - відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури", - заявив Галущенко. 

Дозволена потужність для експорту становить 400 МВт. Проте фактичні обсяги експорту можуть коливатися залежно від часу доби та кон’юнктури ринку.

У Міненерго наголошують, що пріоритетом є забезпечення потреб в електроенергії для українських споживачів. Тому експорт працюватиме за умови забезпечення українських споживачів електроенергією та може бути припинений у разі зміни ситуації.

За словами Галущенка, збільшення генерації та відкриття експорту - це відповідь українських енергетиків на російські обстріли і намагання знищити енергосистему. 

  • Україна експортувала електроенергію до Молдови та країн ЄС із червня до 11 жовтня минулого року. За цей період було реалізовано 2,6 млрд кіловат/годин. 
Україна
ЄС
Молдова
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