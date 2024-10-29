Україна та ЄС домовилися про збільшення можливостей імпорту електроенергії взимку

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"З 1 грудня максимальна потужність для імпорту електричної енергії з країн ЄС буде збільшена з поточних 1,7 до 2,1 ГВт. Це підвищить стійкість української енергосистеми в умовах злочинних російських обстрілів та руйнувань інфраструктури. Вдячний європейським партнерам, зокрема єврокомісарці Кадрі Сімсон за послідовну позицію й дієві кроки для підтримки нашої енергосистеми напередодні зими", - прокоментував очільник відомства Герман Галущенко.

У Міненерго нагадали, що необхідність збільшення можливостей імпорту електроенергії президент України Володимир Зеленський обговорював із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн ще у вересні.

Також Україна додатково матиме можливість на гарантовані 250 МВт потужності перетоків із ЄС у режимі аварійної допомоги, додали у відомстві.