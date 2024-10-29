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Україна та ЄС домовилися про збільшення можливостей імпорту електроенергії взимку

Юлія Юліна
29 жовтня, 2024 вiвторок
12:26
Енергетика імпорт електроенергії

З 1 грудня максимальна потужність для імпорту електроенергії з країн ЄС становитиме 2,1 ГВт замість 1,7 ГВт. Це підвищить стійкість української енергосистеми

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Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"З 1 грудня максимальна потужність для імпорту електричної енергії з країн ЄС буде збільшена з поточних 1,7 до 2,1 ГВт. Це підвищить стійкість української енергосистеми в умовах злочинних російських обстрілів та руйнувань інфраструктури. Вдячний європейським партнерам, зокрема єврокомісарці Кадрі Сімсон за послідовну позицію й дієві кроки для підтримки нашої енергосистеми напередодні зими", - прокоментував очільник відомства Герман Галущенко.

У Міненерго нагадали, що необхідність збільшення можливостей імпорту електроенергії президент України Володимир Зеленський обговорював із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн ще у вересні.

Також Україна додатково матиме можливість на гарантовані 250 МВт потужності перетоків із ЄС у режимі аварійної допомоги, додали у відомстві.

  • ENTSO-E прийняла рішення про поетапне розширення пропускної спроможності для імпорту/експорту електроенергії 7 червня 2022 року. Комерційні обміни електроенергією з Європою розпочалися 30 червня 2022 року.
  • З 1 грудня 2023 року мережа операторів системи передачі ENTSO-E збільшила пропускну спроможність для імпорту електроенергії в Україну з 1,2 ГВт до 1,7 ГВт.
Теги:
Новини
Економіка
Україна
ЄС
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