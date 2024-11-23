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Трамп обрав кандидатом на посаду міністра фінансів США інвестора Скотта Бессента

Ольга Бабишена
23 листопада, 2024 субота
03:27
Світ Дональд Трамп

Новообраний президент США Дональд Трамп обрав кандидатом на посаду міністра фінансів Сполучених Штатів Америки інвестора Скотта Бессента

Зміст

Про це інформує Reuters

"Я дуже радий номінувати Скотта Бессента на посаду 79-го міністра фінансів Сполучених Штатів. Скотта широко поважають як одного з провідних міжнародних інвесторів, геополітичних і економічних стратегів", - написав Трамп у Truth Social. 

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Довідково. Скотт Бессент - американський інвестор та менеджер хедж-фондів. Засновник глобальної макроінвестиційної компанії  Key Square Group. Бессент був одним з основних фандрайзерів і донорів Дональда Трампа та економічним радником президентської кампанії Трампа у 2024 році.

  • Раніше Трамп висунув на посаду генерального прокурора США експрокурорку штату Флорида Пем Бонді після того, як ексконгресмен Метт Гейц відмовився від роботи. 
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