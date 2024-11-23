Трамп обрав кандидатом на посаду міністра фінансів США інвестора Скотта Бессента
Новообраний президент США Дональд Трамп обрав кандидатом на посаду міністра фінансів Сполучених Штатів Америки інвестора Скотта Бессента
Про це інформує Reuters.
"Я дуже радий номінувати Скотта Бессента на посаду 79-го міністра фінансів Сполучених Штатів. Скотта широко поважають як одного з провідних міжнародних інвесторів, геополітичних і економічних стратегів", - написав Трамп у Truth Social.
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Довідково. Скотт Бессент - американський інвестор та менеджер хедж-фондів. Засновник глобальної макроінвестиційної компанії Key Square Group. Бессент був одним з основних фандрайзерів і донорів Дональда Трампа та економічним радником президентської кампанії Трампа у 2024 році.
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