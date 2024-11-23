Трамп обрав кандидатом на посаду міністра фінансів США інвестора Скотта Бессента

Про це інформує Reuters.

"Я дуже радий номінувати Скотта Бессента на посаду 79-го міністра фінансів Сполучених Штатів. Скотта широко поважають як одного з провідних міжнародних інвесторів, геополітичних і економічних стратегів", - написав Трамп у Truth Social.

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Довідково. Скотт Бессент - американський інвестор та менеджер хедж-фондів. Засновник глобальної макроінвестиційної компанії Key Square Group. Бессент був одним з основних фандрайзерів і донорів Дональда Трампа та економічним радником президентської кампанії Трампа у 2024 році.