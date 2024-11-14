Кадрові призначення Трампа: хто працюватиме в адміністрації нового президента США

Новий Департамент урядової ефективності для Ілона Маска

Ілон Маск, Фото: reuters

Дональд Трамп надзвичайно швидко знайшов місце у своїй адміністрації для мільярдера Ілона Маска, призначивши його головою новоствореного Департаменту урядової ефективності (DOGE), який займатиметься реформою уряду. Проте очолить цей департамент Маск не одноосібно, а в кооперації з проросійським бізнесменом Вівеком Рамасвамі, який свого часу також був одним із кандидатів у президенти США від Республіканської партії, проте знявся на користь Трампа.

"Разом ці чудові американці прокладуть шлях до того, щоб моя адміністрація позбулася урядової бюрократії, скоротила надмірне регулювання, скоротила марнотратні витрати та реструктуризувала федеральні відомства", – переконано заявляє новообраний американський президент.

Він відзначив, що департамент надаватиме поради та рекомендації для уряду ззовні, а також співпрацюватиме з Білим домом для проведення широкомасштабних структурних реформ.

Робота бізнесменів на цьому шляху має завершитися не пізніше 4 липня 2026 року.

"Менший уряд, з більшою ефективністю і меншою бюрократією, буде ідеальним подарунком Америці на 250-ту річницю Декларації незалежності", – відзначив Трамп.

Варто нагадати, що на підтримку президентської кампанії Дональда Трампа Ілон Маск витратив близько $200 мільйонів. А видання АВС News із посиланням на власні джерела писало про те, що американський мільярдер має неабиякий вплив на кадрові рішення 47-го президента США та у дні після виборів майже щодня був у маєтку Трампа "Мар-а-Лаго" у Флориді.

Кадрові рішення від Дональда Трампа: ключові посади

Посаду Державного секретаря Сполучених Штатів Америки новообраний лідер країни запропонував сенаторові від штату Флорида Марко Рубіо.

Марко Рубіо і Дональд Трамп, Фото: gettyimages

"Марко є високоповажним лідером і дуже потужним голосом за свободу. Він буде сильним захисником нашої нації, справжнім другом наших союзників і безстрашним воїном, який ніколи не відступить перед нашими ворогами", – написав Трамп.

Щодо України Марко Рубіо вважає, що у війні настала патова ситуація, тому необхідно завершувати її шляхом переговорів. Він також додавав, що Америка не має більше фінансувати цю війну.

Новим радником із нацбезпеки США стане Майкл Волтц. Це конгресмен із Флориди й ветеран сил спецоперацій, який серед іншого є прихильником силового стримування противників США.

Майкл Волтц, Фото: gettyimages

Новим главою Пентагону стане ведучий телеканалу Fox News, ветеран американської армії Піт Геґсет, який є автором бестселера "Битва за американський розум". Як колишній офіцер Національної гвардії Геґсет служив в Афганістані, Іраку та Гуантанамо.

Піт Геґсет, Фото: gettyimages

А от Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) очолить колишній директор національної розвідки США Джон Реткліфф. Він обіймав посаду директора національної розвідки в адміністрації Трампа від травня 2020 року. До того був членом палати представників конгресу США.

Тим часом на посаду директора Національної розвідки США майбутній президент обрав Тулсі Габбард, яка протягом останніх років неодноразово висловлювалась проти продовження підтримки України. У 2022 році Центр протидії дезінформації повідомляв про те, що Габбард кілька років працювала на іноземну аудиторію за гроші Кремля. Зокрема, вона говорила про те, що "США винні у військовій агресії" Росії, бо "провокували" РФ багато років. Крім того, вона заявляла про нібито існування українських біолабораторій.

Дональд Трамп і Тулсі Габбард, Фото: gettyimages

Міністеркою внутрішньої безпеки США стане губернаторка Південної Дакоти Крісті Ноем. Це те відомство, яке є одним з пріоритетних для Трампа і має ключове значення для його внутрішнього порядку денного. А отже і призначена на цю посаду має бути лояльна до нього людина.

Інші плановані призначення Трампа

Ще одним важливим призначенням варто вважати посла США в Організації Об'єднаних Націй. Дональд Трамп висунув на цю посаду голову Республіканської фракції у Палаті представників Еліс Стефанік. Конгресвумен до цього часу часто критикувала організацію, а у своїй позиції є затятою прихильницею Трампа. Що ж до України, то її позиція помітно змінювалась: спочатку вона виступала за проукраїнське законодавство і підтримувала численні санкції проти Росії, а також численні раунди військової допомоги Україні. Але у квітні вона проголосувала проти пакета допомоги Україні на суму 60 мільярдів доларів, посилаючись на занепокоєння щодо витрат і заявивши, що краще надати пріоритет кризі на американському кордоні.

Еліс Стефанік, Фото: gettyimages

Кандидатуру депутата Метта Гейца 47-й президент висунув на посаду наступного генерального прокурора. Метт Гейц відомий тим, що за його ініціативи відправили у відставку спікера палати представників США Кевіна Маккарті. Крім того, він ініціював резолюцію з вимогою до Джо Байдена припинити постачання допомоги Україні.

Метт Гейтц, Фото: gettyimages

Заступником керівника апарату Білого дому з політичних питань стане Стівен Міллер, який у 2017 – 2021 роках був старшим радником Трампа.

Спецуповноваженим з питань безпеки кордонів США та втілення міграційної політики за нового президента буде Томас Гоман (Thomas Homan). Раніше він був виконувачем обов’язків директора Імміграційної та митної служби США (2017-2018). Обіймав високі посади в у

Томас Гоман, Фото: gettyimages

А спеціальним посланцем з питань Близького сходу стане Стівен Віткофф – американський інвестор у нерухомість, орендодавець і засновник Witkoff Group.

Окрім того, за інформацією закордонних медіа, Дональд Трамп планує незабаром призначити спеціального представника, який очолить переговори про припинення війни в Україні. Це начебто має бути людина з великим авторитетом.

"Очікується, що ця робота не буде оплачуваною. З 2017 по 2019 рік Курт Волкер працював спеціальним представником з питань ситуації в Україні та виконував свою роботу на волонтерських засадах", – пише про це Fox News.