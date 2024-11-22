Трамп обрав нову претендентку на посаду генпрокурора США

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Він зазначив, що Бонді була прокуроркою майже двадцять років і "зробила вулиці Флориди безпечними для сімей".

Бонді входила до комісії з питань зловживання наркотичними засобами під час першого президентства Трампа.

Також вона була одним з його адвокатів під час судового процесу у справі про імпічмент в січні - лютому 2020 року.

"Занадто довго заангажоване Міністерство юстиції було озброєне проти мене та інших республіканців – більше цього не буде. Пем переорієнтує Мін'юст відповідно до його призначення – на боротьбу зі злочинністю та відновлення безпеки в Америці", - написав обраний президент.