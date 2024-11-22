Трамп обрав нову претендентку на посаду генпрокурора США
Новообраний президент США Дональд Трамп висунув на посаду генерального прокурора США експрокурорку штату Флорида Пем Бонді після того, як ексконгресмен Метт Гейц відмовився від роботи
Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.
Він зазначив, що Бонді була прокуроркою майже двадцять років і "зробила вулиці Флориди безпечними для сімей".
Бонді входила до комісії з питань зловживання наркотичними засобами під час першого президентства Трампа.
Також вона була одним з його адвокатів під час судового процесу у справі про імпічмент в січні - лютому 2020 року.
"Занадто довго заангажоване Міністерство юстиції було озброєне проти мене та інших республіканців – більше цього не буде. Пем переорієнтує Мін'юст відповідно до його призначення – на боротьбу зі злочинністю та відновлення безпеки в Америці", - написав обраний президент.
- Раніше перший кандидат обраного президента США Дональда Трампа на посаду генерального прокурора Метт Гетц відмовився від посади через опір з боку сенату.
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