Кандидат Трампа у генпрокурори Гетц відмовився від запропонованої посади

Про це повідомляє Reuters.

"Немає часу витрачати на марну затяжну суперечку у Вашингтоні, тому я зніму своє ім’я з розгляду на посаду генерального прокурора. Мін'юст Трампа має бути на місці та готовим до роботи в перший же день", - написав Гетц у соцмережі Х.

Інформаційне агентство зауважує, що республіканець зняв свою кандидатуру на посаду генпрокурора США через опір сенаторів-республіканців у зв'язку з його минулою поведінкою.

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Зокрема, комітет з етики Палати представників провів розслідування щодо звинувачень Гетца у сексуальних домаганнях та вживанні наркотиків.

Раніше CNN також повідомляло про те, що комітет з етики Палати представників заслухав жінку, яка, за її словами, мала статеві стосунки з Гетцом у 17-річному віці.