Трамп обрав кандидатом на посаду посла США при НАТО колишнього генпрокурора Вітакера
Новообраний президент США Дональд Трамп обрав кандитатом на посаду посла Сполучених Штатів Америки при Північноатлантичному альянсі колишнього в.о. генпрокурора Метта Вітакера
Про це йдеться у заяві Трампа в соцмережі X.
"Метт – сильний воїн і відданий патріот, який забезпечить просування та захист інтересів Сполучених Штатів. Метт зміцнюватиме відносини з нашими союзниками по НАТО і твердо стоятиме перед обличчям загроз миру і стабільності - він ставитиме Америку на перше місце", - йдеться у тексті заяви.
Як зауважують в АР, вибір Вітакера на посаду представника країни в НАТО є незвичайним, враховуючи його досвід роботи в правоохоронних органах, а не в зовнішній політиці. Вітакер розглядався як потенційний кандидат на посаду генерального прокурора, натомість Трамп віддав цю посаду Метту Ґейцу, який викликає розбіжності навіть у власній партії.
Зазначимо, що Метт Вітакер був прокурором в штаті Айова. Після цього виконував обов’язки генпрокурора США з листопада 2018 року по лютий 2019 року, коли велося розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори в США.
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