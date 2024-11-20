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Трамп обрав кандидатом на посаду посла США при НАТО колишнього генпрокурора Вітакера

Катерина Ганжа
20 листопада, 2024 середа
21:45
Світ Метт Вітакер

Новообраний президент США Дональд Трамп обрав кандитатом на посаду посла Сполучених Штатів Америки при Північноатлантичному альянсі колишнього в.о. генпрокурора Метта Вітакера

Зміст

Про це йдеться у заяві Трампа в соцмережі X. 

"Метт – сильний воїн і відданий патріот, який забезпечить просування та захист інтересів Сполучених Штатів. Метт зміцнюватиме відносини з нашими союзниками по НАТО і твердо стоятиме перед обличчям загроз миру і стабільності - він ставитиме Америку на перше місце", - йдеться у тексті заяви.

 

Як зауважують в АР, вибір Вітакера на посаду представника країни в НАТО є незвичайним, враховуючи його досвід роботи в правоохоронних органах, а не в зовнішній політиці. Вітакер розглядався як потенційний кандидат на посаду генерального прокурора, натомість Трамп віддав цю посаду Метту Ґейцу, який викликає розбіжності навіть у власній партії.

Зазначимо, що Метт Вітакер був прокурором в штаті Айова. Після цього виконував обов’язки генпрокурора США з листопада 2018 року по лютий 2019 року, коли велося розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори в США.

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  • Дональд Трамп оголосив співзасновницю реслінгового промоушену WWE Лінду Мак-Мен кандидаткою на посаду наступного міністра освіти США. 
Теги:
Новини
політика
Дональд Трамп
вибори у США
США
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