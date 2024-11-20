Трамп обрав кандидатом на посаду посла США при НАТО колишнього генпрокурора Вітакера

Про це йдеться у заяві Трампа в соцмережі X.

"Метт – сильний воїн і відданий патріот, який забезпечить просування та захист інтересів Сполучених Штатів. Метт зміцнюватиме відносини з нашими союзниками по НАТО і твердо стоятиме перед обличчям загроз миру і стабільності - він ставитиме Америку на перше місце", - йдеться у тексті заяви.

???? NEW: President Trump announces the nomination of @MattWhitaker46 to be U.S. Ambassador to NATO. pic.twitter.com/289AxL0GNm — Trump War Room (@TrumpWarRoom) November 20, 2024

Як зауважують в АР, вибір Вітакера на посаду представника країни в НАТО є незвичайним, враховуючи його досвід роботи в правоохоронних органах, а не в зовнішній політиці. Вітакер розглядався як потенційний кандидат на посаду генерального прокурора, натомість Трамп віддав цю посаду Метту Ґейцу, який викликає розбіжності навіть у власній партії.

Зазначимо, що Метт Вітакер був прокурором в штаті Айова. Після цього виконував обов’язки генпрокурора США з листопада 2018 року по лютий 2019 року, коли велося розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори в США.

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