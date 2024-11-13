Трамп заявив про нові призначення до свого кабінету

Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

"Для мене велика честь оголосити, що сенатор Марко Рубіо з Флориди висунутий на посаду Державного секретаря США. Марко є високоповажним лідером і дуже потужним голосом за свободу. Він буде сильним захисником нашої нації, справжнім другом наших союзників і безстрашним воїном, який ніколи не відступить перед нашими ворогами", - йдеться у дописі.

Окрім цього, Дональд Трамп висунув кандидатуру депутата Метта Гейца на посаду наступного генерального прокурора, повідомив кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш у соцмережі X.

‼️ Donald Trump nominates Rep. Matt Gaetz as the next Attorney General. pic.twitter.com/gkAWy68RsL — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) November 13, 2024

Метт Гейтц відомий тим, що за його ініціативи відправили у відставку спікера палати представників США Кевіна Маккарті. Крім того, він ініціював резолюцію з вимогою до Джо Байдена припинити постачання допомоги Україні.

На посаду директорки національної розвідки США майбутній президент США обрав Тулсі Габбард, яка протягом останніх років неодноразово висловлювалась проти продовження підтримки України, додав Яриш.

‼️ Trump picks Tulsi Gabbard to be the next Director of National Intelligence (DNI). pic.twitter.com/tc6fpweAma — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) November 13, 2024

Зазначимо, що у 2022 році Центр протидії дезінформації повідомляв про те, що Габбард кілька років працювала на іноземну аудиторію за гроші Кремля. Зокрема, вона говорила про те, що "США винні у військовій агресії" Росії, бо "провокували" РФ багато років. Крім того, вона заявляла про нібито існування українських біолабораторій.