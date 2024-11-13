Трамп призначить спецпредставника, який очолить переговори про припинення війни в Україні, - Fox News

Про це повідомляє Fox News.

За інформацією джерел, Дональд Трамп збирається призначити на посаду "мирного посланника" - людину з великим авторитетом - дуже високопоставленого спеціального представника.

Майбутній президент США доручить цьому фахівцю очолити переговори щодо закінчення війни в Україні.

"Очікується, що ця робота не буде оплачуваною. З 2017 по 2019 рік Курт Волкер працював спеціальним представником з питань ситуації в Україні та виконував свою роботу на волонтерських засадах", - пише Fox News.