Трамп призначить спецпредставника, який очолить переговори про припинення війни в Україні, - Fox News
Переможець президентських виборів у США Дональд Трамп незабаром призначить спеціального представника, який очолить переговори про припинення війни в Україні
Про це повідомляє Fox News.
За інформацією джерел, Дональд Трамп збирається призначити на посаду "мирного посланника" - людину з великим авторитетом - дуже високопоставленого спеціального представника.
Майбутній президент США доручить цьому фахівцю очолити переговори щодо закінчення війни в Україні.
"Очікується, що ця робота не буде оплачуваною. З 2017 по 2019 рік Курт Волкер працював спеціальним представником з питань ситуації в Україні та виконував свою роботу на волонтерських засадах", - пише Fox News.
- 13 листопада Трамп оголосив низку майбутніх призначень своєї команди. Зокрема розповів, кого призначить на посади очільників міністерства внутрішньої безпеки США, міноборони та Центрального розвідувального управління.
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