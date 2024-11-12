Трамп обрав губернаторку Південної Дакоти Ноем на посаду міністерки внутрішньої безпеки США, - CNN

Про це пише CNN із посиланням на власні джерела.

Крісті Ноем очолить відомство, яке, зокрема, контролює митну та прикордонну служби США, імміграційну та митну поліції, федеральне агентство з надзвичайних ситуацій та секретну службу США.

Як пише CNN, при обранні Ноем, Дональд Трамп прагнув, щоб лояльна до нього людина очолила відомство, яке є для нього пріоритетним і має ключове значення для його внутрішнього порядку денного.

Раніше Крісті Ноем була у списку кандидатів на посаду віцепрезидента США, однак у виданні зазначили, що її взаємини з Трампом змінилися після публікації її книги: "Немає шляху назад: Правда про те, що не так з політикою і як ми рухаємо Америку вперед".

У ній Ноем розповіла, що одного разу вбила свого 14-місячного дротяного пойнтера Крикета, коли той не відповідав ознакам "ідеального мисливського собаки". Пізніше вона стверджувала, що "такі жарти" мали на меті показати, наскільки вона здатна виконувати найжахливішу роботу, коли це необхідно.