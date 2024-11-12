Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ CNN: Трамп призначить радником з питань нацбезпеки Майка Волтца

CNN: Трамп призначить радником з питань нацбезпеки Майка Волтца

Світлана Кравченко
12 листопада, 2024 вiвторок
06:18
Світ Дональд Трамп

Новобраний президент США Дональд Трамп звернувся до конгресмена Майка Волтца із пропозицією увійти до його команди в ролі радника з питань національної безпеки

Зміст

Про це пише CNN із посиланням на власне джерело.

Волтца помітили у Палм-Бітч - місті поблизу резиденції Трампа Мар-а-Лаго у Флориді, де республіканець зараз проводить час із родиною і паралельно вирішує кадрові питання своєї прийдешньої другої каденції.

Зазначається, що на посаді радника нинішній конгресмен буде відповідальним за орієнтування президента у низці геополітичних конфліктів, серед який війна в Україні та протистояння Ізраїлю з Іраном та його проксі-групами.

Наразі посаду помічника глави адміністрації Білого дому з національної безпеки обіймає Джейк Салліван.

Волтц виступає за продовження підтримки для України, проте наголошує на необхідності жорсткого контролю коштів та зброї, які наша держава отримує від Вашингтона. 

Крім того, як пише The Wall Street Journal, у Конгресі Волц дотримується жорсткої позиції щодо Китаю. Раніше він виступав ініціатором закону, який намагався зменшити залежність США від корисних копалин з Китаю. Він сказав, що Штати повинні допомогти підтримати Україну, водночас виступаючи за більший нагляд за грошима, які надають Києва.

Обидва ці питання, ймовірно, постануть у його ролі радника з національної безпеки, якщо він погодиться на роботу.

  • Також раніше повідомлялося, що Трамп може призначити на посаду державного секретаря США сенатора від Флориди, республіканця Марко Рубіо.
Теги:
Новини
Дональд Трамп
США
Читайте також:
Sypaq Corvo PPDS
Автор Роман Яворський
10 листопада, 2024 неділя
Схожий на коробку з-під піци: що таке "картонний дрон" Sypaq Corvo PPDS і як ці дешеві апарати атакують окупантів і їхні винищувачі
сніг, мокрий сніг
Автор Світлана Кравченко
11 листопада, 2024 понедiлок
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікується мокрий сніг
Автор Катерина Єсікова
11 листопада, 2024 понедiлок
Атака РФ по Україні в ніч на 11 листопада: пролунали вибухи в Дніпрі, Запоріжжі й Миколаєві. Загинули люди, серед поранених - діти
  • USD 41.13
    Купівля 41.13
    Продаж 41.62
  • EUR
    Купівля 44.07
    Продаж 44.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
12 листопада
07:38
літак
Авіакомпанії призупинили польоти на Гаїті через обстріл літака
07:25
Радянська техніка у Старому парку Тернополя
У Німеччині позичили з музеїв радянські танки для тренування українських військових
07:17
Володимир Путін та Дональд Трамп
Росіяни планують повернути територію Курщини до інавгурації Трампа, - ЗМІ
07:14
Оновлено
шахед
Російська армія запустила по Україні БПЛА та ракети: на Запоріжжі вдарили по житловій забудові
06:55
Київ, ялинка
У Києві 6 грудня встановлять головну ялинку країни: якою вона буде
06:32
Швеція
"Потенційна загроза нацбезпеці": у Швеції збудували російську церкву поблизу стратегічних об'єктів, - Politico
06:29
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
ВМС: у Чорному морі відсутні російські ракетоносії
06:14
Оновлено
вогонь, полум'я, пожежа
У Білгородській області РФ безпілотник атакував нафтобазу
05:54
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин підписав указ про ратифікацію договору щодо "всеосяжного партнерства" з РФ
05:10
Марк Рубіо
Трамп може призначити держсекретарем США сенатора Рубіо, - NYT
03:30
Окупанти на ТОТ Херсонщини змушують місцевих фермерів віддавати увесь врожай, - Нацспротив
03:04
Rheinmetall
Німецький концерн Rheinmetall передає Україні нові супутникові знімки у співпраці з компанією ICEYE
02:24
Молдова
Молдова після падіння дронів на її території викликала посла РФ, - ЗМІ
02:02
біткоїн
Вартість біткоїна перевищила $88 тис. на тлі обрання Трампа президентом
01:28
Фрідріх Мерц
Кандидат у канцлери Німеччини Мерц заявив, що висуне Путіну ультиматум щодо війни, а в разі незгоди надасть Україні ракети Taurus
00:59
Оновлено
ЗСУ
З початку доби 11 листопада на фронті сталося 185 боєзіткнень: на Курахівському напрямку окупанти атакують найактивніше
00:44
КНДР, Північна Корея
Біженці з КНДР надали Україні листівки та аудіо з інструкцією для північнокорейських військових у РФ, як дезертувати
00:07
Фінляндія
Зруйнує міжнародний порядок: очільниця МЗС Фінляндії виступила проти примусу України до нейтралітету
2024, понедiлок
11 листопада
23:24
Оновлено
Удар по Кривому Рогу 11 листопада
РФ зранку влучила балістикою по багатоповерхівці в Кривому Розі: є загибла та поранені
23:16
Оновлено
новини Львівщини
РФ ударила ракетами по двох районах Харкова: пошкоджено трубопровід комунального підприємства
22:49
Оновлено
Зеленський зустрівся з Боррелем у Києві: про що говорили
22:17
"Стіни з насінням, що проросте": Україна презентувала павільйон на кліматичній конференції ООН
22:04
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трампу не вдасться радикально змінити Америку, - політолог Мотиль
22:02
Дональд Трамп та Ілон Маск
Маск відіграє значну роль у формуванні майбутньої адміністрації Трампа, - ABC
21:37
Анджей Дуда
Дуда зідзвонився з Трампом і домовився з ним про зустріч
21:12
міністр оборони Естонії Ханно Певкур
Зеленський обговорив із міністром оборони Естонії новий пакет військової допомоги
21:05
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
РФ готується до масового використання накопичених крилатих ракет. Колонка Сергія Згурця
20:17
Зеленський переглядає кандидатів на заміну посла України у США Маркарової, - WP
20:00
OPINION
Щось спокійне, але не заспокійливе
19:58
Дональд Трамп
Трамп оголосив про перше призначення після перемоги в президентських виборах
19:57
Володимир Зеленський
Сили оборони України стримують на Курщині 50-тисячне військо РФ: Зеленський закликав партнерів надати далекобійну зброю
19:56
Ексклюзив
ЄС Україна
Розмежування юридичної освіти та підготовки правоохоронців: адвокат Ткаченко про звіт Єврокомісії для України
19:47
Акція Порожні стільці на підтримку ув’язнених, полонених та зниклих безвісти журналістів та митців
День порожніх стільців: у Києві проведуть акцію на підтримку ув’язнених, полонених та зниклих безвісти журналістів та митців
19:40
Оновлено
Жозеп Боррель
ЄС поставив Україні понад 980 тис. снарядів із мільйона обіцяних, – Боррель
19:30
Оновлено
Кір Стармер
Макрон і Стармер обговорили, "як Україну до зими поставити в найсильнішу з можливих позицію"
19:07
Окуляри реальної реальності
На кліматичній конференції ООН презентували 3D-окуляри, через які можна побачити наслідки екологічних злочинів РФ в Україні
19:06
ЗСУ
У Силах оборони попередили, що РФ може розпочати штурми на півдні Запорізької області протягом кількох днів
18:34
Оновлено
Нікополь. Обстріл
Армія РФ вдарила з артилерії по Нікополю: двоє загиблих, п'ятеро постраждалих
18:24
Резерв+
За три дні українці згенерували у застосунку Резерв+ 100 тис. відстрочок
18:21
Наслідки обстрілу
Російський БПЛА атакував автівку на Запоріжжі, постраждали двоє людей
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV