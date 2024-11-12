CNN: Трамп призначить радником з питань нацбезпеки Майка Волтца

Про це пише CNN із посиланням на власне джерело.

Волтца помітили у Палм-Бітч - місті поблизу резиденції Трампа Мар-а-Лаго у Флориді, де республіканець зараз проводить час із родиною і паралельно вирішує кадрові питання своєї прийдешньої другої каденції.

Зазначається, що на посаді радника нинішній конгресмен буде відповідальним за орієнтування президента у низці геополітичних конфліктів, серед який війна в Україні та протистояння Ізраїлю з Іраном та його проксі-групами.

Наразі посаду помічника глави адміністрації Білого дому з національної безпеки обіймає Джейк Салліван.

Волтц виступає за продовження підтримки для України, проте наголошує на необхідності жорсткого контролю коштів та зброї, які наша держава отримує від Вашингтона.

Крім того, як пише The Wall Street Journal, у Конгресі Волц дотримується жорсткої позиції щодо Китаю. Раніше він виступав ініціатором закону, який намагався зменшити залежність США від корисних копалин з Китаю. Він сказав, що Штати повинні допомогти підтримати Україну, водночас виступаючи за більший нагляд за грошима, які надають Києва.

Обидва ці питання, ймовірно, постануть у його ролі радника з національної безпеки, якщо він погодиться на роботу.