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Трамп може призначити держсекретарем США сенатора Рубіо, - NYT

Ольга Бабишена
12 листопада, 2024 вiвторок
05:10
Світ Марк Рубіо

Обраний президент Дональд Трамп може призначити на посаду державного секретаря США сенатора від Флориди, республіканця Марко Рубіо

Зміст

Про це пише The New York Times, посилаючись на власні джерела. 

За словами співрозмовників видання, Трамп зупинився на кандидатурі Рубіо, якого також розглядав при виборі свого партнера по передвиборчій кампанії цього року. Втім, він ще може змінити свій вибір в останню хвилину. 

"Рубіо обрали до Сенату у 2010 році, і він зайняв позицію "яструба" у зовнішній політиці, займаючи жорстку позицію щодо Китаю та Ірану. Спочатку його позиція розходилася з тими республіканцями, які більш скептично ставилися до втручань за кордоном, але останнім часом він також підтримує Трампа в таких питаннях, як, наприклад, війна Росії проти України", - пише видання. 

Читайте також: Війна в Україні зайшла в глухий кут і її потрібно завершувати, – сенатор-республіканець Рубіо

Представники Рубіо і Трампа відмовилися коментувати ймовірне призначення. 

Довідково. Сенатор Марко Рубіо, який працював у комітеті сенату з міжнародних відносин і був головним республіканцем у комітеті сенату з розвідки. Раніше він заявляв, що війна Росія проти України має закінчитися за столом переговорів, критикував адміністрацію Байдена за відсутність чіткого розуміння, що означає перемога України. Також він є автором позиції, що американці мають знати, на що витрачають їхні гроші в Україні. Крім того, Рубіо голосував проти надання допомоги Україні.

  • Раніше Трамп оголосив про перше призначення після перемоги в президентських виборах. 
Теги:
Новини
Дональд Трамп
вибори у США
США
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