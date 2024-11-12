Трамп може призначити держсекретарем США сенатора Рубіо, - NYT

Про це пише The New York Times, посилаючись на власні джерела.

За словами співрозмовників видання, Трамп зупинився на кандидатурі Рубіо, якого також розглядав при виборі свого партнера по передвиборчій кампанії цього року. Втім, він ще може змінити свій вибір в останню хвилину.

"Рубіо обрали до Сенату у 2010 році, і він зайняв позицію "яструба" у зовнішній політиці, займаючи жорстку позицію щодо Китаю та Ірану. Спочатку його позиція розходилася з тими республіканцями, які більш скептично ставилися до втручань за кордоном, але останнім часом він також підтримує Трампа в таких питаннях, як, наприклад, війна Росії проти України", - пише видання.

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Представники Рубіо і Трампа відмовилися коментувати ймовірне призначення.

Довідково. Сенатор Марко Рубіо, який працював у комітеті сенату з міжнародних відносин і був головним республіканцем у комітеті сенату з розвідки. Раніше він заявляв, що війна Росія проти України має закінчитися за столом переговорів, критикував адміністрацію Байдена за відсутність чіткого розуміння, що означає перемога України. Також він є автором позиції, що американці мають знати, на що витрачають їхні гроші в Україні. Крім того, Рубіо голосував проти надання допомоги Україні.