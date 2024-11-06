Війна в Україні зайшла в глухий кут і її потрібно завершувати, – сенатор-республіканець Рубіо

Про це він заявив у інтерв’ю програмі Today.

Сенатор вважає, що у війні в Україні настала патова ситуація, тож необхідно завершувати її шляхом переговорів.

На запитання журналістки, як саме це можна зробити й чи означає це, що Україні доведеться поступитися своїми територіями, він відповів, що Трамп, як вправний бізнесмен, не оприлюднить свої тактики переговорів.

"Щодо України. Хто хоче війни? Він (Трамп, – ред.) казав, що хоче закінчити війну. Як бізнесмен, він не має наміру говорити вам про свою переговорну тактику, щоб довести це до кінця. Але я не розумію, чому б не хотіти, щоб війна ця закінчилася? Не потрібно бути шанувальником Путіна, щоб хотіти закінчення цієї війни… Вона забирає стільки життів", – сказав Рубіо, зауваживши, що в України піде сотня років на відновлення.

На його переконання, адміністрація Байдена, хоча й не визнавала цього публічно, але насправді "фінансувала війну в Україні, яка зайшла в кут".

"Українці – неймовірно сміливі й сильні. Вони борються з Росією, але врешті війна зайшла у глухий кут. Її потрібно довести до завершення. Тут має бути здоровий глузд", - зазначив Рубіо, додавши, що Америка не має більше фінансувати цю війну.

Довідково. Сенатор Марко Рубіо, який працював у комітеті сенату з міжнародних відносин і був головним республіканцем у комітеті сенату з розвідки, є одним із кандидатів на главу Державного департаменту в команді Трампа. Раніше він заявляв, що війна Росія проти України має закінчитися за столом переговорів, критикував адміністрацію Байдена за відсутність чіткого розуміння, що означає перемога України. Також він є автором позиції, що американці мають знати, на що витрачають їхні гроші в Україні.