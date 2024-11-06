"Ведуть орієнтований на результат діалог", - Сибіга про перспективи співпраці Зеленського з Трампом
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах США заявив, що Київ співпрацюватиме з Вашингтоном для зміцнення "стратегічного партнерства"
Про це він написав у соціальній мережі Х.
За словами Сибіги, український президент Володимир Зеленський та Дональд Трамп "ведуть тривалий, конструктивний та орієнтований на результат діалог".
"Ми будемо працювати разом, щоб зміцнити стратегічне партнерство між Україною та США та наблизити всеосяжний, справедливий та міцний мир. Ми покладаємося на рішуче лідерство Америки", - додав глава МЗС.
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