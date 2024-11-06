"Ведуть орієнтований на результат діалог", - Сибіга про перспективи співпраці Зеленського з Трампом

Про це він написав у соціальній мережі Х.

За словами Сибіги, український президент Володимир Зеленський та Дональд Трамп "ведуть тривалий, конструктивний та орієнтований на результат діалог".

"Ми будемо працювати разом, щоб зміцнити стратегічне партнерство між Україною та США та наблизити всеосяжний, справедливий та міцний мир. Ми покладаємося на рішуче лідерство Америки", - додав глава МЗС.

President Zelenskyy and President Trump have a long-standing, constructive, and result-oriented dialogue. We will work together to strengthen the Ukraine-US strategic partnership and bring a comprehensive, just, and lasting peace closer. We rely on America’s decisive leadership. https://t.co/PAZviZCNIv — Andrii Sybiha ???????? (@andrii_sybiha) November 6, 2024

У вівторок, 5 листопада, у Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. Громадяни обирали лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США став Дональд Трамп, який переміг Камалу Гарріс. Еспресо провів текстову трансляцію.

Світові лідери 6 листопада привітали кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах.





