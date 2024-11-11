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Трамп оголосив про перше призначення після перемоги в президентських виборах

Катерина Єсікова
11 листопада, 2024 понедiлок
19:58
Світ Дональд Трамп

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує призначити конгресвумен Еліз Стефаник послом США в ООН

Зміст

Про це повідомляють CNN та Reuters.

"Для мене велика честь висунути  Еліз Стефаник на роботу в моєму кабінеті як посла США в ООН. Еліз - неймовірно сильний, витривалий і розумний боєць", - заявив Трамп.

"Для мене справжня честь отримати номінацію президента Трампа на посаду посла США в Організації Об’єднаних Націй у його кабінеті", - сказала Стефаник у заяві для видання The Post.

Еліз Стефаник - голова конференції республіканців у Палаті представників США, одна з наймолодших на цій посаді. Вона стала відомою після того, як захищала Дональда Трампа під час його першого президентства на слуханнях про його імпічмент у 2019 році. Пізніше, у 2020 році, вона підтримувала заяви кампанії Трампа, що вибори нечесні, та заперечувала проти перемоги Джо Байдена.

Як пише "Голос Америки", Стефаник була однією зі 112 республіканців, які проголосували проти надання Україні фінансового пакета на суму майже 61 млрд доларів.

  • 5 листопада у Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. Громадяни обирали лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США став Дональд Трамп, який переміг Камалу Гарріс. Еспресо провів текстову трансляцію.

 

Теги:
Новини
ООН
Дональд Трамп
вибори у США
США
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