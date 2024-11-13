Трамп призначив Маска головою нового департаменту урядової ефективності

Про це він повідомив у Х.

"Я радий оголосити, що Великий Ілон Маск, працюючи разом з американським патріотом Вівеком Рамасвамі, очолить Департамент урядової ефективності (DOGE)", - зазначив Трамп.

За його словами, разом "ці два чудових американці прокладуть шлях для моєї адміністрації демонтувати урядову бюрократію, скоротити надлишкові регулювання, скорочення марнотратних витрат і реструктуризації федеральних агентств - що має важливе значення для руху "Врятуймо Америку".

"Це спричинить ударну хвилю по всій системі, і кожен, хто має відношення до систему і всіх, хто причетний до державного марнотратства, а це дуже багато людей!", - наголосив Маск.

Новий департамент стане потенційним "Манхеттенським проектом" нашого часу, йдеться у повідомленні.

"Департамент урядової ефективності надаватиме поради та рекомендації з-поза меж уряду, а також співпрацюватиме з Білим домом та Адміністративно-бюджетним управлінням для проведення широкомасштабних структурних реформ, а також створення підприємницького підходу до небаченого раніше управління державою", - зазначив Трамп.

Трамп додав, що новий Департамент "має витіснити масове марнотратство і шахрайство, що існують впродовж наші щорічні державні витрати в розмірі 6,5 трильйонів доларів".

Робота Маска та Рамасвамі, за словами Трампа, завершиться не пізніше 4 липня 2026 року.

"Менший Уряд, з більшою ефективністю і меншою бюрократією, буде ідеальним подарунком для Америці на 250-ту річницю Декларації незалежності", - додав новообраний президент США.