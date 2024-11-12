У США підрахували скільки грошей Маск витратив на підтримку президентської кампанії Трампа
Американський мільярдер Ілон Маск витратив близько $200 млн на підтримку президентської кампанії Дональда Трампа
Про це повідомляє AP News.
За інформацією джерела, Ілон Маск вклав переважну більшість коштів у політичний комітет America PAC, який зосередився на тих виборцях, що вважають за краще не голосувати на виборах, і тих, хто голосує вперше.
Сумарно Маск витратив близько $200 млн. Проте не лише кошти вплинули на президентську кампанію. До прикладу, спільні виступи сприяли популярності Дональда Трампа серед молоді.
"Трамп також отримав вигоду від того, що власником соцмережі X (прим. - раніше Twitter) став Маск. Платформа поклала край багатьом правилам, які обмежували республіканців після блокування акаунту Трампа у 2021 році", - додали в AP.
- 11 листопада повідомлялось, що Ілон Маск впливає на кадрові рішення новообраного президента США Дональда Трампа і відіграє значну роль у формуванні майбутньої адміністрації.
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