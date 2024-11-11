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Маск відіграє значну роль у формуванні майбутньої адміністрації Трампа, - ABC

Катерина Єсікова
11 листопада, 2024 понедiлок
22:02
Світ Дональд Трамп та Ілон Маск

Американський мільярдер Ілон Маск впливає на кадрові рішення новообраного президента США Дональда Трампа і відіграє значну роль у формуванні майбутньої адміністрації

Зміст

Про це повідомляє АВС News із посиланням на власні джерела.

"У дні, що минули після дня виборів, мільярдер Ілон Маск став впливовою фігурою в орбіті новообраного президента Дональда Трампа, пропонуючи свій внесок у кадрові рішення і відіграючи значну роль у формуванні майбутньої адміністрації Трампа", - йдеться у повідомленні.

За словами джерел, з 5 листопада Ілон Маск майже щодня був у маєтку Трампа "Мар-а-Лаго" у Флориді. Маск з'явився на сімейному фото Трампа в ніч виборів, був помічений за вечерею з майбутньою першою леді Меланією Трамп і грав у гольф з родиною Трампа на вихідних.
Але, як кажуть у джерелі, його присутність виходить далеко за рамки цього - бізнесмен впливає на кадрові рішення Трампа.

Зазначається, що Маск був присутній щонайменше під час двох телефонних розмов новообраного президента з іноземними лідерами. Під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня Трамп навіть передав слухавку Маску, щоб той також міг поговорити з українським лідером. Мільярдер також був присутній під час розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом

  • У четвер, 7 листопада, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом.
  • Згодом повідомили, що під час телефонної розмови Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським на лінії був також Ілон Маск.

 

 

 

Теги:
Новини
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ілон Маск
вибори у США
США
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