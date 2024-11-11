Маск відіграє значну роль у формуванні майбутньої адміністрації Трампа, - ABC
Американський мільярдер Ілон Маск впливає на кадрові рішення новообраного президента США Дональда Трампа і відіграє значну роль у формуванні майбутньої адміністрації
Про це повідомляє АВС News із посиланням на власні джерела.
"У дні, що минули після дня виборів, мільярдер Ілон Маск став впливовою фігурою в орбіті новообраного президента Дональда Трампа, пропонуючи свій внесок у кадрові рішення і відіграючи значну роль у формуванні майбутньої адміністрації Трампа", - йдеться у повідомленні.
За словами джерел, з 5 листопада Ілон Маск майже щодня був у маєтку Трампа "Мар-а-Лаго" у Флориді. Маск з'явився на сімейному фото Трампа в ніч виборів, був помічений за вечерею з майбутньою першою леді Меланією Трамп і грав у гольф з родиною Трампа на вихідних.
Але, як кажуть у джерелі, його присутність виходить далеко за рамки цього - бізнесмен впливає на кадрові рішення Трампа.
Зазначається, що Маск був присутній щонайменше під час двох телефонних розмов новообраного президента з іноземними лідерами. Під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня Трамп навіть передав слухавку Маску, щоб той також міг поговорити з українським лідером. Мільярдер також був присутній під час розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом
- У четвер, 7 листопада, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом.
- Згодом повідомили, що під час телефонної розмови Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським на лінії був також Ілон Маск.
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