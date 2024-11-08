Маск брав участь у розмові Трампа та Зеленського, - Axios

Про це повідомляє Axios.

За інформацією агенції, після телефонної розмови, яка тривала 25 хвилин, Володимир Зеленський "дещо заспокоївся".

"Після того, як Зеленський привітав Трампа, новообраний президент заявив, що підтримуватиме Україну, але не став вдаватися в подробиці", - йдеться у повідомленні.

В Axios також наголосили, що участь Ілона Маска у розмові Зеленського та Трампа підкреслює вплив, який матиме американський мільярдер під час президентського терміну Трампа.