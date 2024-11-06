Зеленський про перемогу Трампа на виборах: ми маємо потенціал для міцнішої співпраці

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні за 6 листопада.

"Сьогодні дійсно особливий день, і в усьому світі одна новина привертає всю увагу. Абсолютно переконливий результат виборів в Америці. Чітке лідерство президента Трампа. Я вітаю із цією перемогою. Взагалі для нас в Україні, в усій Європі надзвичайно важливо було весь час чути слова тоді ще 45-го президента США про мир завдяки силі – peace through strength. І коли це буде принципом політики 47-го президента США, Америка й увесь світ від цього точно виграють", - заявив президент України.

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Зеленський згадав принцип Рональда Рейгана – "люди хочуть упевненості, хочуть свободи, нормального життя".

"І для нас це життя без російської агресії та з сильною Америкою, з сильною Україною, з сильними союзниками. Ми в цьому році говорили вже з президентом Трампом: і телефоном у липні, і особисто на зустрічі у вересні, і це були хороші розмови. На рівні команд маємо взаємодію. Як і завжди, безперечно цінуємо двопартійну підтримку Сполучених Штатів. Щодо всіх пунктів Плану перемоги ми говорили. На зустрічі в Нью-Йорку, також на зустрічах у Вашингтоні – у Конгресі та в Білому домі. І щодо оборони, і щодо економіки, і щодо майбутнього після війни ми маємо потенціал для міцнішої співпраці. Це те, що зробить і Україну, і Америку, і весь вільний світ більш успішними", - йдеться у відео.