Зеленський про перемогу Трампа на виборах: ми маємо потенціал для міцнішої співпраці
У середу, 6 листопада, Володимир Зеленський позитивно висловився щодо перемоги Дональда Трампа на виборах президента США
Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні за 6 листопада.
"Сьогодні дійсно особливий день, і в усьому світі одна новина привертає всю увагу. Абсолютно переконливий результат виборів в Америці. Чітке лідерство президента Трампа. Я вітаю із цією перемогою. Взагалі для нас в Україні, в усій Європі надзвичайно важливо було весь час чути слова тоді ще 45-го президента США про мир завдяки силі – peace through strength. І коли це буде принципом політики 47-го президента США, Америка й увесь світ від цього точно виграють", - заявив президент України.
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Зеленський згадав принцип Рональда Рейгана – "люди хочуть упевненості, хочуть свободи, нормального життя".
"І для нас це життя без російської агресії та з сильною Америкою, з сильною Україною, з сильними союзниками. Ми в цьому році говорили вже з президентом Трампом: і телефоном у липні, і особисто на зустрічі у вересні, і це були хороші розмови. На рівні команд маємо взаємодію. Як і завжди, безперечно цінуємо двопартійну підтримку Сполучених Штатів. Щодо всіх пунктів Плану перемоги ми говорили. На зустрічі в Нью-Йорку, також на зустрічах у Вашингтоні – у Конгресі та в Білому домі. І щодо оборони, і щодо економіки, і щодо майбутнього після війни ми маємо потенціал для міцнішої співпраці. Це те, що зробить і Україну, і Америку, і весь вільний світ більш успішними", - йдеться у відео.
- У вівторок, 5 листопада, у Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. Громадяни обирали лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США став Дональд Трамп, який переміг Камалу Гарріс. Еспресо провів текстову трансляцію.
- Світові лідери 6 листопада привітали кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах.
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах США заявив, що Київ співпрацюватиме з Вашингтоном для зміцнення "стратегічного партнерства".
- Також повідомлялось, що президент США Джо Байден планує зателефонувати та привітати Дональда Трампа з перемогою на виборах.
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