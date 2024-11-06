Вибори у США: перемога Трампа, прогнози експертів та чого очікувати Україні

Результати виборів у США

У вівторок, 5 листопада, мільйони американців зробили свій вибір. Виборчі дільниці були переповнені людьми, а сам процес викликав чимало ажіотажу у всьому світі. І от вже наступного дня стало попередньо відомо, хто займатиме президентське крісло однієї з найбільш впливових країн світу.

Боротьба за посаду глави держави в США між представницею демократів Камалою Гарріс та республіканцем Дональдом Трампом, який вже встиг побувати у головному кріслі Білого дому, була особливо запеклою. Адже, як показували численні опитування, американці приблизно порівну розділилися у своїй підтримці – кандидати йшли один в один, а результати у семи ключових штатах коливалися в межах статистичної похибки.

Проте усе змінив ранок середи, 6 листопада. За результатами голосування, Трамп отримав на виборах 277 голосів Колегії виборників із можливих 538. Щоб здобути посаду, достатньо було і 270 голосів, тож він набрав їх навіть з надлишком, оскільки республіканця підтримала низка хитких штатів, які відіграють важливу роль в отриманні результату. Тим часом кількість голосів Камали Гарріс склала попередньо 224.

Трамп стане першим республіканцем, який виграє всенародне голосування за останні два десятиліття, а також першою людиною з кримінальним минулим, яка здобуде президентський пост. Разом із тим остаточний підрахунок голосів може потривати ще мінімум декілька днів.

Прогнози експертів та світових політиків щодо президентства Трампа

Дональд Трамп, Фото: reuters

Чимало міжнародних та українських експертів, а також політиків, які презентують різні країни світу, сходяться на думці, що обрання президентом Дональда Трампа чаїть у собі небезпеки як для України зокрема, так і для Європи загалом.

Речник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський сказав у етері Еспресо, що багато американців також шоковані результатами виборів, адже Дональд Трамп отримав велику кількість голосів в містах, які зазвичай голосували за демократів.

"Як і у 2016 році, багато американців перебуває в шоку, бо рейтинги не показували, що такі цифри можуть бути", – наголосив Добрянський.

А The New York Times переконані, що ця перемога відкриває епоху невизначеності й для самої американської нації, оскільки майбутнє демократії у США тепер залежатиме від людини, яка відкрито говорила про підрив верховенства права.

Щодо прогнозів для українців, на думку прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, після обрання Дональда Трампа президентом США існує ризик зменшення зобов'язань перед Україною.

"Ми беремо до уваги той факт, що США наразі є найбільшою державою, що надає військову допомогу Україні. Ми цінуємо це, ми вдячні за це, ми не сприймаємо це як належне. Ми зробимо все можливе, щоб підкреслити нашу волю підтримувати трансатлантичні зобов’язання", – відзначив очільник уряду Швеції та додав, що попри все не хоче поспішати з висновками.

А віцепрезидентка Світового Конгресу Українців в Північній Америці Марта Фаріон вважає, що з приходом Трампа ситуація з підтримкою України може відчутно змінитися, і нам доведеться адаптуватися до нових умов. Існує ймовірність скорочення допомоги з боку США, і така політика може змусити Україну шукати компроміс або домовленість з Росією.

"Якщо Трамп стане президентом, для України це буде зміна політики Америки, оскільки президент Байден та його уряд допомагали Україні досить багато, – переконана Марта Фаріон. – Не хочу бути надто песимістичною, але необхідно ставитися до ситуації реалістично. Населення США обирає Трампа, тому що люди хочуть ізольованої політики Америки, менше іммігрантів і менше платити податків, і саме тому такий результат".

У світовій пресі оглядачі сходяться на тому, що президентські вибори в США будуть мати величезний вплив не лише на перебіг війни в Україні, але й на стосунки з Європою.

Перемога Трампа може принести за собою втрати для лідерів у Лондоні, Берліні та Парижі. Натомість європейські авторитарні та ультраправі лідери, такі як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та італійський прем'єр-міністр Джорджія Мелоні, сприйматимуть її як підтвердження своїх позицій.

Окрім того, ще напередодні, лише очікуючи на результати виборів, у Politico підкреслювали, що "перемога Трампа спричинить цунамі паніки на континенті, який і без того намагається впоратися з двома війнами, що точаться на його периферії".

Як відзначає міжнародний оглядач Еспресо Юрій Фізер, після перемоги республіканця Дональда Трампа Україні доведеться жити у новій реальності. Адже він неодноразово говорив про те, що має якийсь план, проте ніхто цього плану не бачив.

"Для українців це, якщо не чорний день, то принаймні темний. Сьогодні ми прокинулися в новій реальності, і в цій реальності нам доведеться жити з 20 січня наступного року. Дональд Трамп вже оголосив себе переможцем на виборах", – зауважив Юрій Фізер.

Натомість аналітик Детектор медіа Єгор Брайлян в етері Еспресо відзначив, що сценарій не є апокаліптичним.

"У мене немає таких апокаліптичних сценаріїв, що все пропало і все буде погано. Це суто американська ситуація, яка склалася за минулі мінімум 10 – 20 років. І ми маємо працювати з тим, що є", – говорить він.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця, існує низка пакетів військової допомоги від США, які вже були оголошені. Це передбачає певну стабільність і забезпечить постачання озброєння для України, а також відновлення тих озброєнь, які американська армія передає з запасів до України. Разом з тим для України головні виклики виникатимуть упродовж найближчих місяців. Адже незалежно від того, хто переможе в США, виникне період невизначеності до інаугурації, яка відбудеться 20 січня наступного року, і під час цього часу навряд чи можна очікувати важливих ініціатив з американського боку.

"Це дає вікно можливостей нашому противнику здійснювати тиск на фронті, розуміючи, що потужних ініціатив з боку США на поточному етапі не реалізовуватиметься. Це створює додаткові загрози для України під час ведення бойових дій з РФ", – наголосив Згурець.

Що Дональд Трамп говорив про війну в Україні

Володимир Зеленський і Дональд Трамп, Фото: "Голос Америки"

Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну Дональд Трамп неодноразово робив заяви щодо війни та того, як швидко він міг би її закінчити.

Він чимало разів вказував на те, що добре ладнав з російським диктатором Володимиром Путіним і начебто багато разів застерігав його від повномасштабного вторгнення в Україну.

"Війна мала нульові шанси початися, якби я був президентом", – переконано казав Трамп.

Республіканець говорив і про те, що не вірить у перемогу України, поряд із тим гучно заявляв: "Я зупиню війну в Україні за 24 години у разі перемоги на виборах". Щобільше, він пропонував поступитися Росії територіями, щоб припинити війну.

А Зеленського він називав "людиною, яка не хоче домовлятися", критикуючи один із його візитів до США.

Тим часом у жовтні цього року обранець мільйонів американців зробив прогноз щодо ймовірного початку Третьої світової війни, наполягаючи, що це може трапитися протягом найближчих трьох – чотирьох місяців.

"Я дійсно хвилююся за наступні три місяці, справді хвилююся. Я хвилююся за наступні три з половиною – чотири місяці. Через це ми опинимося у світовій війні з тими людьми, які у нас є (при владі у США – ред.)", – спрогнозував він.

Таке своє твердження Трамп пов'язав із війною в Україні та загальною, на його думку, неспроможністю чинної адміністрації.